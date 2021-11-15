В Тюменской области подвели итоги конкурса соцпроектов «Символы региона - 2021»

Среди победителей, занявших 2 и 3 места, участники из гг. Ишима, Тобольска, Тюмени, Ялуторовска, Вагайского, Тобольского, Уватского, Ярковского муниципальных районов. Победители и активные участники получат дипломы, грамоты и денежные призы, лучшие работы будут размещены на сайте ТОГИРРО (https://togirro.ru).