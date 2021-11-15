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В Тюменской области подвели итоги конкурса соцпроектов «Символы региона - 2021»

15 ноября 2021, 13:07
Фото: Правительство Тюменской области
Завершился традиционный ежегодный областной конкурс «Символы региона - 2021», в котором приняли участие 169 человек из 64 образовательных организаций 20 муниципальных образований, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Главная цель конкурса «Символы региона» заключается в формировании патриотических ценностей, чувства собственной причастности и уважения к истории Родины, выявления творческого и профессионального потенциала участников.

Конкурс проводился по 3 номинациям:

- «Лучшая творческая работа «Люди науки Тюменской области»;

- «Лучший видеоролик «Российское могущество прирастать будет Сибирью…»;

- «Лучшая фотография «Самая красивая область».

Членами конкурсной комиссии рассмотрены 152 конкурсные работы и определены победители.

1 место в номинации «Лучшая творческая работа «Люди науки Тюменской области» занял Лексютин Андрей, обучающийся 9 класса Казанской СОШ Казанского района. Его творческая работа «Археологи – детективы прошлого» посвящена учёному - археологу, научному сотруднику Института проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской Академии наук в г. Тюмени, выпускнику Казанской средней школы Дмитрию Еньшину.

1 место в номинации «Лучший видеоролик «Российское могущество прирастать будет Сибирью…» заняла Ефименко Дарья, обучающаяся 7 класса СОШ № 1 г. Ялуторовска.

1 место в номинации «Лучшая фотография «Самая красивая область» заняли Денисова Снежана, обучающаяся 11 класса Староалександровской школы Ярковского района и Татьяна Бокарева, педагог – организатор СОШ № 2 г. Ишима.

Среди победителей, занявших 2 и 3 места, участники из гг. Ишима, Тобольска, Тюмени, Ялуторовска, Вагайского, Тобольского, Уватского, Ярковского муниципальных районов. Победители и активные участники получат дипломы, грамоты и денежные призы, лучшие работы будут размещены на сайте ТОГИРРО (https://togirro.ru).

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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