В Тюменской области подвели итоги конкурса соцпроектов «Символы региона - 2021»

Главная цель конкурса «Символы региона» заключается в формировании патриотических ценностей, чувства собственной причастности и уважения к истории Родины, выявления творческого и профессионального потенциала участников.
Конкурс проводился по 3 номинациям:
- «Лучшая творческая работа «Люди науки Тюменской области»;
- «Лучший видеоролик «Российское могущество прирастать будет Сибирью…»;
- «Лучшая фотография «Самая красивая область».
Членами конкурсной комиссии рассмотрены 152 конкурсные работы и определены победители.
1 место в номинации «Лучшая творческая работа «Люди науки Тюменской области» занял Лексютин Андрей, обучающийся 9 класса Казанской СОШ Казанского района. Его творческая работа «Археологи – детективы прошлого» посвящена учёному - археологу, научному сотруднику Института проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской Академии наук в г. Тюмени, выпускнику Казанской средней школы Дмитрию Еньшину.
1 место в номинации «Лучший видеоролик «Российское могущество прирастать будет Сибирью…» заняла Ефименко Дарья, обучающаяся 7 класса СОШ № 1 г. Ялуторовска.
1 место в номинации «Лучшая фотография «Самая красивая область» заняли Денисова Снежана, обучающаяся 11 класса Староалександровской школы Ярковского района и Татьяна Бокарева, педагог – организатор СОШ № 2 г. Ишима.
Среди победителей, занявших 2 и 3 места, участники из гг. Ишима, Тобольска, Тюмени, Ялуторовска, Вагайского, Тобольского, Уватского, Ярковского муниципальных районов. Победители и активные участники получат дипломы, грамоты и денежные призы, лучшие работы будут размещены на сайте ТОГИРРО (https://togirro.ru).