Тюменские музеи находят новую аудиторию через интернет

Он рассказал об экспозиции, посвященной Ишиму в военное время. Это практически полноценная дистанционная экскурсия. Она познакомит всех желающих с тем, как жили, чем питались, как учились ишимцы в годы Великой Отечественной войны. К. Иванов знакомит с историей появления обувной фабрики в 1942 г., кто такие «летуны» и чем знаменит бронепоезд «Патриот». На выставке представлены уникальные экспонаты, полная экипировка бойцов 384 и 229 стрелковых дивизий, архивные документы. Они освещают подробности формирования и трагическую судьбу участников 229 и 384 стрелковых дивизий, комплектовавшихся под Ишимом в Синицынском бору.