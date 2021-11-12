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Тюменские музеи находят новую аудиторию через интернет

12 ноября 2021, 11:23
Фото: Правительство Тюменской области
Тюменские музеи становятся все более известными, благодаря активному продвижению в интернете. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

Так на сайте культура.рф представлен блок информации об Ишимском музейном комплексе им. П.П.Ершова.

Здесь рассказано и о самом музее, и о его истории. Посетители сайта могут познакомиться с актуальной афишей мероприятий музея, что неплохо для потенциальных гостей города Ишима. А еще сайт размещает видеообзоры. Так, один из последних - подробный видеообзор по новой экспозиции с участием научного сотрудника Ишимского музейного комплекса им. П.П.Ершова Константина Иванова.

Он рассказал об экспозиции, посвященной Ишиму в военное время. Это практически полноценная дистанционная экскурсия. Она познакомит всех желающих с тем, как жили, чем питались, как учились ишимцы в годы Великой Отечественной войны. К. Иванов знакомит с историей появления обувной фабрики в 1942 г., кто такие «летуны» и чем знаменит бронепоезд «Патриот». На выставке представлены уникальные экспонаты, полная экипировка бойцов 384 и 229 стрелковых дивизий, архивные документы. Они освещают подробности формирования и трагическую судьбу участников 229 и 384 стрелковых дивизий, комплектовавшихся под Ишимом в Синицынском бору.

Экскурсовод рассказывает о многих важных аспектах истории родного города как, эвакуация в Ишим людей, предприятий и учебных заведений с западной части СССР, а также о том, как в городе решались продовольственные, топливные, транспортные и другие вопросы.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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