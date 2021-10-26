Запрет на посещение подростками ТЦ без родителей вступил в силу в Тюменской области

Помимо того, начиная с прошедших выходных — с 23 октября, в области также до конца года не будут по ночам работать кафе, рестораны и клубы. Заведения общепита могут продолжать предоставлять еду на вынос. В ночное время открыты лишь буфеты на железнодорожных вокзалах и кафе в аэропортах.