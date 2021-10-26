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Запрет на посещение подростками ТЦ без родителей вступил в силу в Тюменской области

26 октября 2021, 05:02
Фото: 1Mi
Запрет на посещение подростками ТЦ без родителей вступил в силу
С сегодняшнего дня, 25 октября, в соответствии с постановлением о дополнительных антиковидных ограничениях несовершеннолетние тюменцы не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Такие меры были приняты в связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой в регионе и продлятся до конца текущего года — 31 декабря.

Помимо того, начиная с прошедших выходных — с 23 октября, в области также до конца года не будут по ночам работать кафе, рестораны и клубы. Заведения общепита могут продолжать предоставлять еду на вынос. В ночное время открыты лишь буфеты на железнодорожных вокзалах и кафе в аэропортах.

Напомним, что с 15 ноября жителям Тюменского региона потребуется QR-код, чтобы попасть в театр, кино, цирк и на спортивные мероприятия. После полного курса вакцинации от коронавируса или медсправки о перенесённом заболевании, код можно оформить на госуслугах.

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#Новости#Общество#Коронавирус#Тюмень#Дарья Гасникова#Коронавирус COVID-19
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