Компания «Реском-Тюмень» принимает сотрудников на строительство объектов «НОВАТЭКа»

За более чем 15 лет компания ООО «Реском-Тюмень» реализовала множество масштабных проектов. Одним из них стала автомобильная трасса, построенная в условия Крайнего Севера — 54-километровый участок дороги Надым-Салехард (на участке 1191—1241 км трассы «Сургут-Салехард»). Для укладки дороги через леса и болота по вечной мерзлоте отсыпали более трёх миллионов кубометров грунта.
В портфолио предприятия есть и другие не менее сложные проекты за полярным кругом — капитальный ремонт дорог, обустройство нефтегазовых месторождений. Сейчас для реализации нового проекта на Гыдане компания ищет опытных работников.
«Мы сейчас, в преддверии зимнего сезона строительства, предлагаем очередное повышение зарплат, причем по отдельным специальностям существенное. Например, мы предлагаем зарплату водителям самосвала от 100 до 130 тысяч рублей и водителям сочлененного самосвала от 115 до 145 тысяч рублей (в зависимости от выполнения ежесменного задания нормо-рейсов), водителям седельного тягача от 100 до 120 тысяч рублей (доплата за тяжелые условия труда на строительстве зимних автодорог), машинистам автокрана — от 105 до 120 тысяч рублей (при выполнении нормативов по укладке плит), машинистам бульдозера — от 110 до 130 тысяч рублей (доплата за тяжелые условия по рыхлению грунта в зимнее время)», рассказала начальник отдела по подбору персонала компании «Реском-Тюмень» Наталья Буданова.
Для строительства дорог требуются экскаваторщики, машинисты катков, автогрейдеров и вездеходов. Также нужны сотрудники административно-хозяйственной части — повара, коменданты общежитий для вахтовиков. Посмотреть весь перечень вакансий и заполнить анкету кандидата можно на официальном сайте компании. Основное требование к кандидатам — опыт работы.
Кроме высокой заработной платы организация, как надёжный работодатель, гарантирует своим сотрудникам все положенные им по Трудовому Кодексу льготы и соцвыплаты.
«Это оплата больничных листов, отпуск, вахтовикам — отпуск за работу в районе Крайнего севера, выплата районного коэффициента, северные надбавки, доплата за работу вахтовым методом. Зарплаты официальные — с перечислением налогов и страховых взносов, стабильные, два раза в месяц», пояснила начальник отдела кадрового администрирования компании «Реском-Тюмень» Регина Князева.
В прошлом году, несмотря на пандемию, организация выплатила своим сотрудникам 1,2 миллиарда рублей, что на 26% больше чем в предыдущем году. В период с сентября по август 2021 года выплаты заработной платы также шли выше уровня 2020 года.