Компания «Реском-Тюмень» принимает сотрудников на строительство объектов «НОВАТЭКа»

«Мы сейчас, в преддверии зимнего сезона строительства, предлагаем очередное повышение зарплат, причем по отдельным специальностям существенное. Например, мы предлагаем зарплату водителям самосвала от 100 до 130 тысяч рублей и водителям сочлененного самосвала от 115 до 145 тысяч рублей (в зависимости от выполнения ежесменного задания нормо-рейсов), водителям седельного тягача от 100 до 120 тысяч рублей (доплата за тяжелые условия труда на строительстве зимних автодорог), машинистам автокрана — от 105 до 120 тысяч рублей (при выполнении нормативов по укладке плит), машинистам бульдозера — от 110 до 130 тысяч рублей (доплата за тяжелые условия по рыхлению грунта в зимнее время)», рассказала начальник отдела по подбору персонала компании «Реском-Тюмень» Наталья Буданова.