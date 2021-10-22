Тюменцам помогают получить новую профессию, чтобы устроиться на работу

Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2021 года, по сравнению с наиболее высоким значением года предыдущего, снизился в 8,6 раза и составил 0,59%.
Яркий пример помощи — история Валерия Набиева, главы многодетной семьи. В начале 2021 года Валерий остался без работы, поэтому обратился в центр занятости за помощью. Но, к сожалению, найти работу, соответствующую квалификации, никак не удавалось.
Тогда специалисты центра предложили мужчине освоить новую востребованную на рынке труда профессию. Среди предложенных вариантов он выбрал специальность повара и после двухмесячного обучения в техникуме получил начальную квалификацию в этой, по его словам, творческой профессии.
Своего работодателя, Светлану Епифанову, Валерий нашел на ярмарке вакансий. Владелица местной сети закусочных «ЧебурекМи» не так давно и сама была безработной, но с помощью центра занятости открыла собственное дело и уже приняла на работу нескольких человек. Свой шанс в ее заведении получил и многодетный отец.
Благодаря службе занятости ещё один безработный ишимец открыл свое дело. Программа содействия самозанятости безработных помогла жителю Ишима Ивану Коржу начать производство мясных консервов длительного хранения, выделив ему 192 тыс. рублей. Средства он вложил в открытие производственного мини-цех и фирменного магазина товаров собственного производства "ЭКО продукция".