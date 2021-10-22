Тюменцам помогают получить новую профессию, чтобы устроиться на работу

Своего работодателя, Светлану Епифанову, Валерий нашел на ярмарке вакансий. Владелица местной сети закусочных «ЧебурекМи» не так давно и сама была безработной, но с помощью центра занятости открыла собственное дело и уже приняла на работу нескольких человек. Свой шанс в ее заведении получил и многодетный отец.