В правительстве Тюменской области обсудили реализацию нацпроектов в регионе

Уровень контрактования для реализации национальных проектов в Тюменской области достиг 90% от годового плана по итогам девяти месяцев 2021 года. Это выше общероссийских показателей на 6%.
По данным регионального департамента экономики, уровень контрактования национальных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» составил 100%. «Экология» — 99%, «Жилье и городская среда» — 82%.
Финансирование национальных проектов из федерального и областного бюджетов ведется своевременно и в полном объеме. Их реализация находится на личном контроле у губернатора Александра Моора.
Ранее Александр Моор поручил правительству региона скорректировать стратегию социально-экономического развития Тюменской области, основная цель которой – устойчивый рост экономики и качества жизни населения. Инструментами реализации стратегии являются 29 государственных программ и 44 региональных проекта.
Ранее «Наш город» писал, что в 2021 году в рамках нацпроекта было отремонтировано более 140 км автодорог в регионе. В этом году по нацпроекту приведут в порядок 100 км дорог, также в Тюменской области дополнительно отремонтируют 350 км трасс. Согласно данным исследований специалистов, Тюмень находится на 13 месте в рейтинге удовлетворенности населения по качеству и доступности дорог. По информации «Росавтодор», на территории Тюменской области показатель нормативного состояния региональных трасс уже перевыполнен — 62,59%. По агломерации на текущий момент 82% дорог соответствуют нормативам.