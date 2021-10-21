В правительстве Тюменской области обсудили реализацию нацпроектов в регионе

Ранее «Наш город» писал, что в 2021 году в рамках нацпроекта было отремонтировано более 140 км автодорог в регионе. В этом году по нацпроекту приведут в порядок 100 км дорог, также в Тюменской области дополнительно отремонтируют 350 км трасс. Согласно данным исследований специалистов, Тюмень находится на 13 месте в рейтинге удовлетворенности населения по качеству и доступности дорог. По информации «Росавтодор», на территории Тюменской области показатель нормативного состояния региональных трасс уже перевыполнен — 62,59%. По агломерации на текущий момент 82% дорог соответствуют нормативам.