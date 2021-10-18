Провалился в яму ребёнок в Заречном в Тюмени

По словам свидетелей, в результате падения мальчик получил царапины и ссадины на лице. Судя по фото, небольшая яма, куда попал школьник, расположена на газоне недалеко от тротуара. Рядом лежат толстые берёзовые ветки, которые ранее могли быть воткнуты в препятствие для привлечения внимания, но оказались валяющимися рядом. Далее ещё одно углубление. Оно, как положено, огорожено красным барьером и деревянным забором.
«На земле не было никак признаков провала. В этом месте ранее велись работы по горизонтальному бурению. Родители, будьте осторожны», — предупреждают местные жители.
Однако, многие горожане обратили внимание родителей на необходимость объяснить чадам, что бегать по газонам не стоит, а в качестве тропинки выбирать специально оборудованные тротуары.