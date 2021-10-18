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Провалился в яму ребёнок в Заречном в Тюмени

18 октября 2021, 08:49
Провалился в яму ребёнок в Заречном в Тюмени
Очевидцы рассказали, что между остановкой «3-й Заречный микрорайон» и домом № 10, который находится на улице Проезд Заречный, в яму по пояс провалился ребёнок.
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Дети

По словам свидетелей, в результате падения мальчик получил царапины и ссадины на лице. Судя по фото, небольшая яма, куда попал школьник, расположена на газоне недалеко от тротуара. Рядом лежат толстые берёзовые ветки, которые ранее могли быть воткнуты в препятствие для привлечения внимания, но оказались валяющимися рядом. Далее ещё одно углубление. Оно, как положено, огорожено красным барьером и деревянным забором.

«На земле не было никак признаков провала. В этом месте ранее велись работы по горизонтальному бурению. Родители, будьте осторожны», — предупреждают местные жители.

Однако, многие горожане обратили внимание родителей на необходимость объяснить чадам, что бегать по газонам не стоит, а в качестве тропинки выбирать специально оборудованные тротуары.

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#Новости#Общество#Дети#Тюмень#Дарья Гасникова
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