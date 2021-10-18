Провалился в яму ребёнок в Заречном в Тюмени

По словам свидетелей, в результате падения мальчик получил царапины и ссадины на лице. Судя по фото, небольшая яма, куда попал школьник, расположена на газоне недалеко от тротуара. Рядом лежат толстые берёзовые ветки, которые ранее могли быть воткнуты в препятствие для привлечения внимания, но оказались валяющимися рядом. Далее ещё одно углубление. Оно, как положено, огорожено красным барьером и деревянным забором.