В октябрьской акции «Сохраним лес» в Тюменском лесничестве приняли участие 70 человек

В прошлом месяце акция «Сохраним лес» прошла также в Тюменском районе. Добровольцы высадили более 70 тысяч сеянцев сосны на площади 16 га. В акции приняли участие более полутора тысяч человек, в числе которых был губернатор Тюменской области Александр Моор.