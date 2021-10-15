В октябрьской акции «Сохраним лес» в Тюменском лесничестве приняли участие 70 человек

Организаторами акции являются Минприроды России, Рослесхоз и Всероссийское общество охраны природы.
В этом мероприятии участвовали сотрудники департамента лесного комплекса Тюменской области, ГКУ ТО «Тюменское управление лесами», ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов». Всего в мероприятии приняли участие около 70 человек.
За несколько часов акции было посажено свыше 19 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 4,5 га.
Все участники получили заряд положительных эмоций.
Всего в период с августа по октябрь 2021 года в рамках акции проведена посадка лесных культур на площади более 800 га, посажено свыше 3,3 миллиона сеянцев сосны обыкновенной.
В прошлом месяце акция «Сохраним лес» прошла также в Тюменском районе. Добровольцы высадили более 70 тысяч сеянцев сосны на площади 16 га. В акции приняли участие более полутора тысяч человек, в числе которых был губернатор Тюменской области Александр Моор.