Тюменцу, который приставал к детям на Лесобазе, продлили арест

Тюменца обвиняют в надругательстве над мальчиком, не достигшим 14-летнего возраста. В августе 2021 года мужчина заманил в подъезд ребенка 2011 года рождения и совершил иные действия сексуального характера. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ.
Напомним, 16 августа на Лесобазе снова собралась полиция. Мужчина заманил в подвал двух мальчиков. Один из них почти сразу выбежал, а второй остался наедине с обвиняемым. Позже они вместе вышли из подвала и направились в одну сторону.
Следователи подтвердили, что злоумышленника задержали. Они начали проверять произошедшее и выяснять все обстоятельства. Мужчина до сих пор находится в СИЗО, арест продлен.