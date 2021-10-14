Тюменцу, который приставал к детям на Лесобазе, продлили арест

Напомним, 16 августа на Лесобазе снова собралась полиция. Мужчина заманил в подвал двух мальчиков. Один из них почти сразу выбежал, а второй остался наедине с обвиняемым. Позже они вместе вышли из подвала и направились в одну сторону.