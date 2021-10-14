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Тюменцу, который приставал к детям на Лесобазе, продлили арест

14 октября 2021, 03:41
Фото: 1Mi
Он будет находиться в СИЗО до 8 ноября.
39-летнему мужчине, обвиняемому в иных действиях сексуального характера в отношении ребенка, Ленинский районный суд продлил арест. Он будет находиться в СИЗО до 8 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
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Дети

Тюменца обвиняют в надругательстве над мальчиком, не достигшим 14-летнего возраста. В августе 2021 года мужчина заманил в подъезд ребенка 2011 года рождения и совершил иные действия сексуального характера. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, 16 августа на Лесобазе снова собралась полиция. Мужчина заманил в подвал двух мальчиков. Один из них почти сразу выбежал, а второй остался наедине с обвиняемым. Позже они вместе вышли из подвала и направились в одну сторону.

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Следователи подтвердили, что злоумышленника задержали. Они начали проверять произошедшее и выяснять все обстоятельства. Мужчина до сих пор находится в СИЗО, арест продлен.

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