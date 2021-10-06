Жители Тюменской области могут получить IT-профессию со скидкой 50%

В 2021 году установлено ограничение на 5 тысяч мест для обучения, но заявок поступило уже более 4 тысяч. Чтобы пройти обучение в этом году и получить диплом до конца 2021 года, необходимо подать заявку до 15 октября 2021. Сделать это можно по ссылке.