Жители Тюменской области могут получить IT-профессию со скидкой 50%

«Цифровые профессии» — это проект Минцифры по развитию цифровых компетенций и цифровой грамотности граждан, с помощью которого тюменцы могут получить ИТ-образование.
Для изучения доступны образовательные программы ведущих российских ИТ-компаний: Нетология, Университет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, GeekBrains, Skillfactory, Яндекс.Практикум, СберУниверситет, Skyeng, 1С-Образование, Инвольта Образование, Финансовый университет, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РЭУ им. Г.В. Плеханова и другие образовательные организации.
В 2021 году установлено ограничение на 5 тысяч мест для обучения, но заявок поступило уже более 4 тысяч. Чтобы пройти обучение в этом году и получить диплом до конца 2021 года, необходимо подать заявку до 15 октября 2021. Сделать это можно по ссылке.
По окончании обучения выдаются дипломы о профессиональной переподготовке установленного образца. Планируется, что к 2024 году по программе Минцифры пройдут обучение не менее 110 тысяч человек.
Участниками проекта могут стать тюменцы старше 16 лет с дипломом СПО или ВПО. Для получения 50% скидки слушатели должны выбрать программу и провести оплату половины стоимости обучения. Для записи уже доступно более 50 программ.
Мероприятие по развитию цифровых компетенций и цифровой грамотности проводится в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В Тюменской области ответственным за выполнение национальной программы выступает департамент информатизации Тюменской области.