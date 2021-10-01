Воры похитили 40-метровый кабель и вывезли его в детской коляске

Вскоре правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте тридцати и пятидесяти лет. Оба мужчины были ранее судимыми. Задержанные пояснили, что познакомились друг с другом недавно. Проходя мимо дома на улице Республики, они увидели открытый подвал, а внутри — кабель. Воры попытались было вынести его, но у них ничего не вышло, так как провод был тяжелым. Тогда они попросили у знакомой детскую коляску, вернулись в подвал и погрузили украденное на нее.