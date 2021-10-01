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Posted 1 октября 2021,, 12:59

Published 1 октября 2021,, 12:59

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Воры похитили 40-метровый кабель и вывезли его в детской коляске

Воры похитили 40-метровый кабель и вывезли его в детской коляске

1 октября 2021, 12:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Двое злоумышленников украли из подвала жилого дома в Тюмени сорок метров медного электрического провода. Так как в руках такую объемную и тяжелую добычу унести не представлялось возможным, сообразительные граждане воспользовались детской коляской, в которой вывезли похищенное.

Как сообщает КП-Тюмень со ссылкой на пресс-службу тюменского Управления МВД, инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Республики. О случившемся в полицию заявили представители инженерной компании, обслуживающей данный участок. По словам потерпевших, из подвала дома пропало около сорока метров медного кабеля на сумму порядка 220 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте тридцати и пятидесяти лет. Оба мужчины были ранее судимыми. Задержанные пояснили, что познакомились друг с другом недавно. Проходя мимо дома на улице Республики, они увидели открытый подвал, а внутри — кабель. Воры попытались было вынести его, но у них ничего не вышло, так как провод был тяжелым. Тогда они попросили у знакомой детскую коляску, вернулись в подвал и погрузили украденное на нее.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть кабеля злоумышленники к моменту задержания уже успели продать, а оставшийся провод был возвращен владельцу. Незадачливым ворам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

#Марина Колодкина#Происшествия#Новости
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