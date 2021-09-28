Тюменских школьников на «Уроке цифры» научат создавать умного помощника

С 27 сентября по 10 октября пройдет первый урок сезона «Искусственный интеллект в образовании». Он состоит из видеолекции, интерактивного теста и онлайн-тренажера. Ученики тюменских школ с 1 по 11 класс могут дистанционно пройти уроки на сайте самостоятельно или в команде. Также пройти задание можно в статусе родителя или преподавателя.