Тюменских школьников на «Уроке цифры» научат создавать умного помощника

«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект, с помощью которого школьники могут получить знания от крупных российских ИТ-компаний и развить компетенции в цифровой среде. Занятия на «Уроке цифры» — это онлайн-тренажеры для трех возрастных групп: младшая школа (1-4 класс), средняя (5-8 класс) и старшая (9-11 класс).
С 27 сентября по 10 октября пройдет первый урок сезона «Искусственный интеллект в образовании». Он состоит из видеолекции, интерактивного теста и онлайн-тренажера. Ученики тюменских школ с 1 по 11 класс могут дистанционно пройти уроки на сайте самостоятельно или в команде. Также пройти задание можно в статусе родителя или преподавателя.
На первом уроке школьники узнают, как создать умного помощника. Для этого они самостоятельно создадут алгоритм работы приложения, используя интерактивные элементы. Через игру и практические упражнения дети знакомятся с основными принципами работы искусственного интеллекта. Участвовать в «Уроке цифры» могут все желающие с компьютера, смартфона или планшета.
Акция «Урок цифры» проводится с конца 2018 года по инициативе Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». «Урок цифры» способствует развитию цифровых навыков и раннему профессиональному самоопределению школьника.
В 2019/20 учебном году акция охватила более половины российских школьников, которые обучаются в 20 тысячах школ 85 регионов России. На сайте проекта было пройдено более 14 миллионов игровых обучающих сессий.
В прошлом сезоне 2020/2021 «Урок цифры» прошли 10 миллионов 890 тысяч раз.
В 2021/22 учебном году стратегическими партнерами проекта выступают благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», Яндекс, «1С». Технологический партнер: международная школа программирования и математики «Алгоритмика». Информационные партнеры: VK и Россотрудничество.
В Тюменской области акцию поддерживает департамент информатизации, организуя открытые уроки в школах города с участием интересных спикеров и экспертов в области цифровой трансформации. Напомним, что подготовка ИТ-кадров в регионе, в том числе посредством проведения тематических акций по повышению цифровых компетенций и навыков среди молодого поколения, ведется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».