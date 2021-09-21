Ишимская пенсионерка стала жертвой онлайн-мошенника

По словам потерпевшей, с мошенником она познакомилась в соцсетях, причем он оказался значительно моложе своей собеседницы. Новый знакомый рассказал, что попал в трудную жизненную ситуацию и теперь не может вернуться домой из-за проблем с деньгами. Доверчивая пенсионерка согласилась помочь ему. Однако у нее не было нужной суммы. Тогда женщина оформила несколько банковских кредитов. Получив в общей сложности около шестисот тысяч рублей, она перевела их на ряд указанных аферистом счетов.