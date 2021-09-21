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Posted 21 сентября 2021,, 17:31

Published 21 сентября 2021,, 17:31

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Ишимская пенсионерка стала жертвой онлайн-мошенника

21 сентября 2021, 17:31
Пожилая жительница Ишима пожалела знакомого из соцсетей. который пожаловался на «трудную ситуацию», в которой, по его словам, внезапно очутился. Чтобы ему помочь, женщина перевела на несколько указанных счетов порядка шестисот тысяч рублей.

В полицию города Ишима написала заявление 74-летняя местная жительница. Она рассказала, что попалась на удочку мошенника. Об этом сообщает КП-Тюмень со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Тюменской области.

По словам потерпевшей, с мошенником она познакомилась в соцсетях, причем он оказался значительно моложе своей собеседницы. Новый знакомый рассказал, что попал в трудную жизненную ситуацию и теперь не может вернуться домой из-за проблем с деньгами. Доверчивая пенсионерка согласилась помочь ему. Однако у нее не было нужной суммы. Тогда женщина оформила несколько банковских кредитов. Получив в общей сложности около шестисот тысяч рублей, она перевела их на ряд указанных аферистом счетов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, и сейчас следователи пытаются установить личность злоумышленника.

#Марина Колодкина#Происшествия#Новости
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