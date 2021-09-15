1000 молодых сосен высадил Сбер в рамках всероссийской экоакции «Сохраним лес»

Высадка растений прошла в Винзилинском участковом лесничестве под Тюменью, недалеко от деревни Муллаши. По данным организаторов, на площади 16 га свыше полутора тысяч человек из 20 крупных тюменских предприятий и организаций посадили 70 тысяч сеянцев размером около 15 сантиметров. Их два года выращивали в голышмановском питомнике. Чтобы сосны достигли хотя бы высоты человеческого роста, должно пройти не менее 10-12 лет.
«Название всероссийской экологической акции „Сохраним лес“ говорит само за себя. Очень важно сохранять лесной фонд нашего региона, но и не менее важная задача — восстанавливать леса, которые пострадали от пожаров. Я очень рад, что, несмотря на промозглую погоду и моросящий дождь, сотрудники Сбера решили не отсиживаться дома в субботу и внесли свой вклад в восстановление наших лесов. Экологическая повестка — часть большой ESG-стратегии Сбера. Мы понимаем, что экологическое состоянии планеты, пожалуй, одна из самых актуальных тем сегодня», отметил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.