nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

1000 молодых сосен высадил Сбер в рамках всероссийской экоакции «Сохраним лес»

15 сентября 2021, 10:06
Фото: пресс-служба "Сбербанка"
Тысячу молодых сосен высадили сотрудники Западно-Сибирского отделения Сбербанка в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес». На предложение департамента лесного комплекса Тюменской области отозвались порядка 50 работников банка. Участок земли для посадки Сбер разделил с компанией «СУЭНКО».
Сюжет
Тюмень

Высадка растений прошла в Винзилинском участковом лесничестве под Тюменью, недалеко от деревни Муллаши. По данным организаторов, на площади 16 га свыше полутора тысяч человек из 20 крупных тюменских предприятий и организаций посадили 70 тысяч сеянцев размером около 15 сантиметров. Их два года выращивали в голышмановском питомнике. Чтобы сосны достигли хотя бы высоты человеческого роста, должно пройти не менее 10-12 лет.

«Название всероссийской экологической акции „Сохраним лес“ говорит само за себя. Очень важно сохранять лесной фонд нашего региона, но и не менее важная задача — восстанавливать леса, которые пострадали от пожаров. Я очень рад, что, несмотря на промозглую погоду и моросящий дождь, сотрудники Сбера решили не отсиживаться дома в субботу и внесли свой вклад в восстановление наших лесов. Экологическая повестка — часть большой ESG-стратегии Сбера. Мы понимаем, что экологическое состоянии планеты, пожалуй, одна из самых актуальных тем сегодня», отметил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

Материалы по теме
Сбер снизил ставки по нецелевым кредитам под залог недвижимостиПравила финансовой безопасности рассказал тюменским школьникам руководитель Сбера
#Новости#Сбербанк#Сбер#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20