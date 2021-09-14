В ГД предложили взять опыт Арабских Эмиратов при решении проблемы с мигрантами

Так Саралиев прокомментировал недавнее убийство и изнасилование пенсионерки под Сергиевом Посадом, в которых подозреваются два мигранта из Таджикистана. По словам депутата, в таких странах как Арабские Эмираты и Кувейт трудовые мигранты взяты на контроль определенными организациями, передает news.ru.