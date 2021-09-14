В ГД предложили взять опыт Арабских Эмиратов при решении проблемы с мигрантами

Posted 14 сентября 2021,, 13:19
Published 14 сентября 2021,, 13:19
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Так Саралиев прокомментировал недавнее убийство и изнасилование пенсионерки под Сергиевом Посадом, в которых подозреваются два мигранта из Таджикистана. По словам депутата, в таких странах как Арабские Эмираты и Кувейт трудовые мигранты взяты на контроль определенными организациями, передает news.ru.
“Мигранты постоянно под наблюдением, за ними присматривает ответственная организация”, — рассказал Саралиев.
13 сентября в лесополосе рядом с селом Бужаниново было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. Подозреваемыми в изнасиловании и убийстве оказались два трудовых мигранта, которые работали на стройке одного из местных СНТ.