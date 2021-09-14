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Бюджет Тюменской области пополняется за счёт налогов на прибыль по повышенной ставке

14 сентября 2021, 06:44
Фото: 1Mi
Бюджет Тюменской области пополняется за счёт налогов на прибыль
Сегодня, 14 сентября, на последнем заседании Тюменской облдумы руководитель Управления ФНС России по Тюменской области Татьяна Чалипова доложила о текущей ситуации с налогами в регионе.

Она отметила, что темпы налоговых доходов возвращаются в докризисные показатели, что в свою очередь ведёт к постепенному восстановлению экономики региона.

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«Налог на прибыль увеличился на 5,3 млрд рублей или в 1,5 раза. Это произошло в основном по трём причинам: за счёт роста объёмов продаж ряда налогоплательщиков, в связи с выплатами бонусных вех из-за срочного закрытия табов строительства одной организации, а также по причине отчуждения имущества и продажи доли в уставном капитале», — пояснила глава регионального УФСИН.

Она также добавила, что поступления в региональный бюджет также увеличились за счёт НДФ на 2,3 млрд рулей или 13,5%, налоговые агенты в виде предприятий и сотрудников принесли в казну 1,9 млрд рублей или 12% — здесь положительную динамику обеспечил фонд роста оплаты труда.

Кроме того, в областной бюджет поступило 917,5 млн рублей от налоговых агентов по повышенной 15-процентной ставке, которая была принята в текущем году в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей.

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