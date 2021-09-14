Бюджет Тюменской области пополняется за счёт налогов на прибыль по повышенной ставке

Она отметила, что темпы налоговых доходов возвращаются в докризисные показатели, что в свою очередь ведёт к постепенному восстановлению экономики региона.
«Налог на прибыль увеличился на 5,3 млрд рублей или в 1,5 раза. Это произошло в основном по трём причинам: за счёт роста объёмов продаж ряда налогоплательщиков, в связи с выплатами бонусных вех из-за срочного закрытия табов строительства одной организации, а также по причине отчуждения имущества и продажи доли в уставном капитале», — пояснила глава регионального УФСИН.
Она также добавила, что поступления в региональный бюджет также увеличились за счёт НДФ на 2,3 млрд рулей или 13,5%, налоговые агенты в виде предприятий и сотрудников принесли в казну 1,9 млрд рублей или 12% — здесь положительную динамику обеспечил фонд роста оплаты труда.
Кроме того, в областной бюджет поступило 917,5 млн рублей от налоговых агентов по повышенной 15-процентной ставке, которая была принята в текущем году в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей.