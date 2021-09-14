Бюджет Тюменской области пополняется за счёт налогов на прибыль по повышенной ставке

«Налог на прибыль увеличился на 5,3 млрд рублей или в 1,5 раза. Это произошло в основном по трём причинам: за счёт роста объёмов продаж ряда налогоплательщиков, в связи с выплатами бонусных вех из-за срочного закрытия табов строительства одной организации, а также по причине отчуждения имущества и продажи доли в уставном капитале», — пояснила глава регионального УФСИН.