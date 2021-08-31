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Пьяного копальщика могил, распивающего пиво весь день, задержали на тюменской трассе

31 августа 2021, 12:59
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
На автодороге Курган — Тюмень был остановлен автомобиль под управлением мужчины в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент он исполнял рабочие обязанности, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
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Тюмень

«Автомобилист работает копальщиком могил. Он пояснил, что переезжал от одной могилы к другой по трассе. Ответить, сколько алкоголя было выпито, задержанный не смог — было жарко, и пиво пил весь день», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Алкотестер показал 0,99 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В его машине также были банки из-под пива. В отношении нарушителя составили административный материал за вождение в нетрезвом виде.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

За август сотрудники ГИБДД задержали 863 водителей в состоянии опьянения в Тюменской области. 77 из них садились за руль под воздействием алкоголя не впервые — они подлежат уголовной ответственности. В основном это люди от 17 до 64-х лет, разных профессий.

В последний месяц лета проводились «сплошные проверки», усилили контроль на трассах федерального значения. Осенью мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей, будут продолжены.

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