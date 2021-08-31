Пьяного копальщика могил, распивающего пиво весь день, задержали на тюменской трассе

За август сотрудники ГИБДД задержали 863 водителей в состоянии опьянения в Тюменской области. 77 из них садились за руль под воздействием алкоголя не впервые — они подлежат уголовной ответственности. В основном это люди от 17 до 64-х лет, разных профессий.