Пьяного копальщика могил, распивающего пиво весь день, задержали на тюменской трассе

«Автомобилист работает копальщиком могил. Он пояснил, что переезжал от одной могилы к другой по трассе. Ответить, сколько алкоголя было выпито, задержанный не смог — было жарко, и пиво пил весь день», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Алкотестер показал 0,99 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В его машине также были банки из-под пива. В отношении нарушителя составили административный материал за вождение в нетрезвом виде.
За август сотрудники ГИБДД задержали 863 водителей в состоянии опьянения в Тюменской области. 77 из них садились за руль под воздействием алкоголя не впервые — они подлежат уголовной ответственности. В основном это люди от 17 до 64-х лет, разных профессий.
В последний месяц лета проводились «сплошные проверки», усилили контроль на трассах федерального значения. Осенью мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей, будут продолжены.