nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полиция вновь съехалась на Лесобазу. Очевидцы говорят о найденном трупе

19 августа 2021, 06:52
Фото: Подслушано на Лесобазе
Сегодня на Лесобазе снова собрались полицейские и следователи. По словам очевидцев, в этом районе был обнаружен труп.
Сюжет
Полиция

«У нас на районе большое скопление сотрудников полиции и людей, возле газовой заправки на улице Дамбовской, напротив моста», — сообщили жители Лесобазы.

Очевидцы рассказали, что в этом месте был найден труп. Сейчас тут работают правоохранители, сотрудники следственного комитета.

«Наш Город» запросил комментарии в УМВД по Тюменской области и региональном Управлении СК РФ. Ответы ожидаются.

В Тюмени на Лесобазе пойман педофил, жители опасаются отпускать детей гулять одних
Узнать подробнее

Все чаще на Лесобазу стала съезжаться полиция. В последний раз много патрульных автомобилей оказались здесь 16 августа. Тогда задержали педофила, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении мальчика 2011 года рождения. Позже мужчина признался в содеянном.

Материалы по теме
В Тюмени на Щербакова нашли труп женщины, которая исчезла в 2020 годуПод Тюменью около школы №32 обнаружили трупНайден труп, пропавшей в прошлом году в Тюменской области женщины
#Новости#Труп#Следственное управление ск рф по тюменской области#Полиция#Тюмень#Анна Доронина#Происшествия
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20