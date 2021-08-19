Все чаще на Лесобазу стала съезжаться полиция. В последний раз много патрульных автомобилей оказались здесь 16 августа. Тогда задержали педофила, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении мальчика 2011 года рождения. Позже мужчина признался в содеянном.