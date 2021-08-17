Замминистра ЖКХ посетил площадку первых в Сибири smart-домов от «Страны Девелопмент»

Себестоимость строительства составит около 18 млрд. рублей, облигациями планируется привлечь еще 660 млн. рублей. К строительству проекта приступят в ближайшее время, сейчас идут изыскательные работы.
14 августа заместитель министра строительства Никита Стасишин посетил стройплощадку и ознакомился с проектом первого цифрового микрорайона.
«Надо отдать должное коллегам, они увеличивают объем жилищного строительства, и конкуренция между застройщиками сегодня идет не ценой квадратного метра, а качеством создаваемых проектов. Те площадки, которые мы посетили сегодня и которые еще посетим, показывают высокое качество проектов, а это говорит о том, что у людей появляются абсолютно новые возможности не просто для жизни, но и для проведения времени на улице, во дворах, парках. Поэтому впечатления только положительные. Жилье в Тюмени доступно, оно сумасшедше высокого качества со всей необходимой инфраструктурой. А эта площадка станет первой во всей Сибири, где будет реализована схема инфраструктурных облигаций», отметил Никита Стасишин.
Микрорайон будет находиться в зеленом районе с хорошей транспортной доступностью. Под застройку выделили участок площадью 51 гектар. Проект будет включать в себя более 25 жилых домов от 9 до 16 этажей. Общая площадь жилых помещений составит порядка 300 тысяч квадратных метров. Сам микрорайон разобьют на шесть кварталов, они будут реализовываться поочередно.
В домах будет создана полноценная цифровая экосистема. Жители будут попадать в дом с помощью биометрических данных, не прикасаясь к дверям и кнопкам лифтов, что сегодня особенно актуально. А голосовые помощники позволят управлять не только самими квартирами, но и всеми сферами жизни.
Для интеграции цифровой среды в проект «Страна Девелопмент» уже ведет переговоры с лидерами рынка IT: компаниями «Сбербанк», «Яндекс» и Mail.ru Group.
Дополнительный контроль проекта осуществляет Институт развития «ДОМ РФ», который выделил участок для застройки в рамках федеральной программы по развитию инфраструктуры в регионах.
«Готовя проект нового микрорайона, мы решили сделать его первым городом будущего в Тюмени: не только удобным и комфортным, но и инновационным, цифровым, безопасным. Фактически Плеханово станет первым полноценным цифровым микрорайоном за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Современные технологии, которые будут внедрены в этот проект направлены на облегчение жизни людей, чтобы они могли больше времени проводить с семьей и детьми. Мы уверены, что наше участие в реализации поручения президента России не будет ограничиваться домашним регионом. Наша компания обладает серьезными мощностями и готова делиться своим опытом и создавать инновационные форматы жилья по всей России»,рассказал Александр Гайдуков.