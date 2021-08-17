Замминистра ЖКХ посетил площадку первых в Сибири smart-домов от «Страны Девелопмент»

«Надо отдать должное коллегам, они увеличивают объем жилищного строительства, и конкуренция между застройщиками сегодня идет не ценой квадратного метра, а качеством создаваемых проектов. Те площадки, которые мы посетили сегодня и которые еще посетим, показывают высокое качество проектов, а это говорит о том, что у людей появляются абсолютно новые возможности не просто для жизни, но и для проведения времени на улице, во дворах, парках. Поэтому впечатления только положительные. Жилье в Тюмени доступно, оно сумасшедше высокого качества со всей необходимой инфраструктурой. А эта площадка станет первой во всей Сибири, где будет реализована схема инфраструктурных облигаций», отметил Никита Стасишин.