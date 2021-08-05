Победительница проекта «Мама-предприниматель» получила грант на развитие этнотуризма

«На возведение юрты пойдут средства, которые мы получили от социальной службы как малообеспеченная семья. На эти деньги мы закупим лук и стрелы. Я хочу развивать на ферме конную стрельбу из лука. Еще мне бы хотелось найти единомышленников, которые обустроили бы в одном из домов деревни татарскую этноусадьбу. Мы сможем вместе организовывать для гостей „мини-путешествие“ в историческую Варвару»,поделилась планами бизнес-мама.