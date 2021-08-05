Победительница проекта «Мама-предприниматель» получила грант на развитие этнотуризма

Защита бизнес-проектов участниц образовательной программы «Мама-предприниматель» состоялась 30 июля.
Проект «Мама-предприниматель» прошел в Тюменской области в третий раз в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках программы мам в декрете познакомили с основами ведения бизнеса и помогли разработать собственный бизнес-проект.
В этом году самой лучшей оказалась Альбина Тулякова, мама шестерых детей из деревни Варвара Ярковского района. Она получила 100 000 рублей на развитие своего культурно-этнографического туристического проекта «Юрты Варваринские».
«История „знакомства“ Альбины с Фондом „Инвестиционное агентство Тюменской области“ началась в прошлом году. В конце 2020-го она окончила школу фермера, в июне съездила с предпринимателями в инфотур по сельскому туризму, а на прошлой неделе взяла главный приз на „Маме-предприниматель“. Мы очень рады, что образовательные проекты инвестиционного агентства способствуют развитию нового для нашего региона направления — сельского туризма»,пояснил руководитель центра инноваций социальной сферы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Строительство юрт будет продолжением действующего семейного бизнеса — экофермы «Кочевник», где можно покататься на лошадях, пообщаться с животными и приобрести натуральные продукты. Для постройки жилища кочевников тюркского типа семья Туляковых планирует пригласить мастера по традиционным юртам Газинура Зарипова из Башкирии.
«На возведение юрты пойдут средства, которые мы получили от социальной службы как малообеспеченная семья. На эти деньги мы закупим лук и стрелы. Я хочу развивать на ферме конную стрельбу из лука. Еще мне бы хотелось найти единомышленников, которые обустроили бы в одном из домов деревни татарскую этноусадьбу. Мы сможем вместе организовывать для гостей „мини-путешествие“ в историческую Варвару»,поделилась планами бизнес-мама.
Отметим, что организатором проекта является Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центр «Мой бизнес» при поддержке АО «Корпорация «МСП», Фонда Amway, Тюменского регионального отделения «Опоры России», банка «Открытие».
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