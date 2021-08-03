Тюменские бизнесмены познакомились с объектами сельского туризма в регионе

«Это вторая наша поездка по этому маршруту. Мы добавили в программу новые места, и везем предпринимателей за опытом и знаниями, которые они могут получить только от практиков и руководителей бизнеса на селе. В планах у нас большой образовательный проект для тех, кто хочет развивать туризм на сельских территориях»,говорит руководитель Центра инноваций социальной сферыФонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александра Князева, организатор мероприятия.