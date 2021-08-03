Тюменские бизнесмены познакомились с объектами сельского туризма в регионе

Мероприятие инициировано советником губернатора Тюменской области Ольгой Езикеевой в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Делегация посетила летний образовательный кэмп Константина Чиркова в Луговом — пример создания нестандартного проекта на селе. Затем предприниматели отправились в Кулигу-парк, где в данный момент уже запущена первая очередь этно-парка «Хозяева Сибири». Участники мероприятия пообщались с руководителем Кулиги-парка Михаилом Проданом и отправились в музей истории крестьянского быта в Насекина.
«Это вторая наша поездка по этому маршруту. Мы добавили в программу новые места, и везем предпринимателей за опытом и знаниями, которые они могут получить только от практиков и руководителей бизнеса на селе. В планах у нас большой образовательный проект для тех, кто хочет развивать туризм на сельских территориях»,говорит руководитель Центра инноваций социальной сферыФонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александра Князева, организатор мероприятия.
На второй день делегация отправилась в Нижнетавдинский район, посмотреть новый для нашего региона проект — глэмпинг «Морелеса». Ирина Катигарова, предприниматель и основатель локации, рассказала гостям, как создавался формат и в чем особенности его продвижения.
Виктория Дмитриева, руководитель туристической компании «КэтТур», поведала о нововведениях в господдержке объектов сельского туризма.
На обратном пути делегация заехала в гости к фермеру из деревни Мияги Владиславу Байназарову. Владислав поделился с предпринимателями своими идеями развития туризма на ферме, рассказал, что уже сделано и что будет реализовано в ближайшее время.
Напомним, в июне в Тюмени прошёл форум по развитию сельского предпринимательства «НеГород». Бизнесмены региона узнали, как привлекают туристов сыровары, легко ли построить энтопарк и побывают в настоящем музее русского быта.