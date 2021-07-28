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Для детей Тюменской области создана онлайн-сервис с доступными секциями и кружками

28 июля 2021, 11:23
Фото: скриншот
Школьникам Тюменской области доступны секции и мероприятия для развития талантов на одной интернет-платформе. Теперь родители могут помочь своим детям развить таланты не тратя много времени на поиски подходящего занятия, сообщает региональный департамент информатизации.

Ответственным за работу региональной базы данных талантливых детей и молодежи, которая реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», выступает департамент информатизации Тюменской области.

С помощью информационной системы «Навигатор дополнительного образования Тюменской области» школьники региона смогут записаться на секции, мероприятия и кружки разных направлений. Все они доступны во время учебного года и в период каникул.

На выбор доступны более 1600 программ и более 650 мероприятий Тюменской области — от прикладного творчества до эстрадного пения. Навигатор позволяет всесторонне развить таланты ребенка.

В разделе навигатора «Талантливые дети и молодежь» публикуется информация из региональной базы данных (РБД) талантливых детей и молодежи Тюменской области, на данный момент в базе числится свыше 5000 талантливых участников, среди которых есть учащиеся центра робототехники и АСУ.

Участников в базу данных талантливых детей и молодежи вносят областные департаменты, вузы Тюменской области по результатам, показанным в мероприятиях регионального или российского уровня. Для участников предусмотрены различные меры поддержки, включающие денежные выплаты, участие в мероприятиях с участием руководителей региона, финансирование обучения, организацию отдыха и оздоровления и другое.

А до 5 сентября 2021 года принимаются заявки на областной конкурс по созданию знака отличия участника базы данных талантливых детей и молодежи. Возраст конкурсантов не ограничен, но успеть подать заявку нужно до 10 августа 2021 года. Все участники и победители получат дипломы и памятные подарки.

Лучшие работы будут переданы дизайнеру, который оформит итоговый знак отличия.

Условия участия доступны по ссылке о положении конкурса.

Подать заявку можно по этой ссылке.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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