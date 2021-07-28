Для детей Тюменской области создана онлайн-сервис с доступными секциями и кружками

А до 5 сентября 2021 года принимаются заявки на областной конкурс по созданию знака отличия участника базы данных талантливых детей и молодежи. Возраст конкурсантов не ограничен, но успеть подать заявку нужно до 10 августа 2021 года. Все участники и победители получат дипломы и памятные подарки.