Для детей Тюменской области создана онлайн-сервис с доступными секциями и кружками

Ответственным за работу региональной базы данных талантливых детей и молодежи, которая реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», выступает департамент информатизации Тюменской области.
С помощью информационной системы «Навигатор дополнительного образования Тюменской области» школьники региона смогут записаться на секции, мероприятия и кружки разных направлений. Все они доступны во время учебного года и в период каникул.
На выбор доступны более 1600 программ и более 650 мероприятий Тюменской области — от прикладного творчества до эстрадного пения. Навигатор позволяет всесторонне развить таланты ребенка.
В разделе навигатора «Талантливые дети и молодежь» публикуется информация из региональной базы данных (РБД) талантливых детей и молодежи Тюменской области, на данный момент в базе числится свыше 5000 талантливых участников, среди которых есть учащиеся центра робототехники и АСУ.
Участников в базу данных талантливых детей и молодежи вносят областные департаменты, вузы Тюменской области по результатам, показанным в мероприятиях регионального или российского уровня. Для участников предусмотрены различные меры поддержки, включающие денежные выплаты, участие в мероприятиях с участием руководителей региона, финансирование обучения, организацию отдыха и оздоровления и другое.
А до 5 сентября 2021 года принимаются заявки на областной конкурс по созданию знака отличия участника базы данных талантливых детей и молодежи. Возраст конкурсантов не ограничен, но успеть подать заявку нужно до 10 августа 2021 года. Все участники и победители получат дипломы и памятные подарки.
Лучшие работы будут переданы дизайнеру, который оформит итоговый знак отличия.