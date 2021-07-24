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Денежную поддержку по итогам конкурса получили 6 тюменских школ

24 июля 2021, 09:11
Фото: сайт правительства Тюменской области
В конкурсе проектов лагерей с дневным пребыванием детей «Добро пожаловать!», который проводился весной 2021 года в рамках проекта «Здоровье на 5+» госпрограммы Тюменской области «Развитие образования и науки» победили 6 школ, передаёт пресс-служба регионального департамента образования и науки.

Первое место заняли проекты Абатской школы №1 и Усовской школы Сладковского района. Второе место разделили третья и четвертая школы города Ялуторовска. Тройку победителей замыкают проекты Мальковской школы Тюменского района и Суерской школы Упоровского района.

Сейчас победители и призеры областного конкурса воплощают свои проекты, используя денежную поддержку, полученную в результате конкурса.

В лагере с дневным пребыванием детей «Планета успеха и дружбы» средней школы №3 г.Ялуторовска реализуются проект «#ПутешествиепоРодномукраю».

Как рассказывает Елена Роженцева, замдиректора по воспитательной работе, проект направлен на включение ребят в краеведческую работу, осознание роли экологической культуры. В его реализации участвуют социальный партнер школы – Центр туризма и детского творчества города Ялуторовска. На первой смене ребята под руководством Валерия Казакова познакомились с технологией лазерной резки. На станке с числовым программным управлением они вырезали карту Тюменской области, которая представляет собой мозаику из пазлов - своеобразную настольную обучающую игру для школьников.

Также частью проекта стала разработка словаря топонимов. Одно из занятий, посвященное истории городов Ялуторовска, Тобольска и Заводоуковска, провел студент второго курса Тобольского пединститута, филиала ТюмГУ, выпускник школы №3. Ребята под руководством старшего товарища провели настоящее геральдическое исследование тюменских городов.

Проект завершится на третьей смене, где участники создадут инфографику о Тюменской области и гербы городов с использованием 3D-ручек.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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