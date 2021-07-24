Денежную поддержку по итогам конкурса получили 6 тюменских школ

Как рассказывает Елена Роженцева, замдиректора по воспитательной работе, проект направлен на включение ребят в краеведческую работу, осознание роли экологической культуры. В его реализации участвуют социальный партнер школы – Центр туризма и детского творчества города Ялуторовска. На первой смене ребята под руководством Валерия Казакова познакомились с технологией лазерной резки. На станке с числовым программным управлением они вырезали карту Тюменской области, которая представляет собой мозаику из пазлов - своеобразную настольную обучающую игру для школьников.