Денежную поддержку по итогам конкурса получили 6 тюменских школ

Первое место заняли проекты Абатской школы №1 и Усовской школы Сладковского района. Второе место разделили третья и четвертая школы города Ялуторовска. Тройку победителей замыкают проекты Мальковской школы Тюменского района и Суерской школы Упоровского района.
Сейчас победители и призеры областного конкурса воплощают свои проекты, используя денежную поддержку, полученную в результате конкурса.
В лагере с дневным пребыванием детей «Планета успеха и дружбы» средней школы №3 г.Ялуторовска реализуются проект «#ПутешествиепоРодномукраю».
Как рассказывает Елена Роженцева, замдиректора по воспитательной работе, проект направлен на включение ребят в краеведческую работу, осознание роли экологической культуры. В его реализации участвуют социальный партнер школы – Центр туризма и детского творчества города Ялуторовска. На первой смене ребята под руководством Валерия Казакова познакомились с технологией лазерной резки. На станке с числовым программным управлением они вырезали карту Тюменской области, которая представляет собой мозаику из пазлов - своеобразную настольную обучающую игру для школьников.
Также частью проекта стала разработка словаря топонимов. Одно из занятий, посвященное истории городов Ялуторовска, Тобольска и Заводоуковска, провел студент второго курса Тобольского пединститута, филиала ТюмГУ, выпускник школы №3. Ребята под руководством старшего товарища провели настоящее геральдическое исследование тюменских городов.
Проект завершится на третьей смене, где участники создадут инфографику о Тюменской области и гербы городов с использованием 3D-ручек.