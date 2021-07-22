На образовательную программу в «Сириус» отправились 4 школьника из Тюмени

Сергей Вешкурцев смог оценить влияние автомобильного транспорта на состояние атмосферного воздуха города Тюмени. Его исследование показало, что ведущая роль в загрязнении воздуха принадлежит легковым автомобилям, 1 место в выбросах занимает оксид углерода, а пробы снежного покрова токсичны для живых организмов. Анализ характера расположения строений и изучение метеоданных за 5-летний период подтвердили, что преобладающее направление ветра в городе отклоняется по отношению к показателям за чертой города, в 2 раза снижена его скорость и, как итог, ветровой перенос слабо влияет на распространение загрязнителей и самоочищение воздуха.