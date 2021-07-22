На образовательную программу в «Сириус» отправились 4 школьника из Тюмени

Представлять честь региона в один из сильнейших образовательных центров страны отправились Алексей Тарасов, Анастасия Меньщикова, Сергей Вешкурцев и Дарья Кузнецова. В общей сложности на образовательное мероприятие прибыло более 400 школьников со всей страны. До 28 июля ученики под руководством лучших педагогов страны будут выполнять проекты по 12 направлениям, приоритетным для научно-технологического развития России: от агробиотехнологий до искусственного интеллекта.
Чтобы получить заветное приглашение, участники проходили серьезный конкурсный отбор: им предстояло принять участие в тестировании, написать эссе, пройти индивидуальное собеседование и защитить свои проекты.
Например, проект Алексея Тарасова посвящен водородному транспортному комплексу для освоения северных территорий. Юноша разработал 3D-модели и создал прототип вездехода в масштабе 1:10.
Работа Дарьи Кузнецовой была посвящена химии нефти.
«Получилось, что исследуемая нефть образовывалась в морской восстановительной обстановке, а коллектор был сложен известняками. На основании этих данных можно предположить, что материал был из Волго-Уральской или из Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции», – пояснила школьница.
Сергей Вешкурцев смог оценить влияние автомобильного транспорта на состояние атмосферного воздуха города Тюмени. Его исследование показало, что ведущая роль в загрязнении воздуха принадлежит легковым автомобилям, 1 место в выбросах занимает оксид углерода, а пробы снежного покрова токсичны для живых организмов. Анализ характера расположения строений и изучение метеоданных за 5-летний период подтвердили, что преобладающее направление ветра в городе отклоняется по отношению к показателям за чертой города, в 2 раза снижена его скорость и, как итог, ветровой перенос слабо влияет на распространение загрязнителей и самоочищение воздуха.
Работа Анастасии Меньщиковой посвящена развитию юного поколения в активно развивающемся направлении дронов и беспилотных систем.
«Мой проект – это обучение, так называемая база знаний, которую я делаю доступнее для молодого перспективного населения», – подчеркнула девушка.
В «Сириусе» все участники распределены для работы по разным направлениям. Итоговая конференция «Больших вызовов» состоится 27-28 июля, на ней каждая команда представит результат своей работы.
В Тюменской области отборочные туры и региональный этап конкурса проводит Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение».