В Тюмени 4 выпускника получили высший балл на ЕГЭ по английскому языку

«Мы прекрасно знаем, что на ЕГЭ чудес не бывает, тем более на экзамене по иностранному языку. Высокие результаты возможны при системности подходов в обучении языку, изучении языка, постоянной готовности к совершенствованию своих языковых навыков, умению их правильно применять и, конечно же, на финальном этапе — качественной подготовке к экзамену и способности собраться в стрессовой ситуации. Успех выпускников гимназии 21 еще раз доказывает ее девиз — "Трудом и усердием". Я искренне рада, что, обучая своих стобалльниц, Анну Мельницер и Елизавету Трофимову, со 2-го класса, получила такой замечательный результат на выходе», — рассказывает Мария Емельянова, учитель английского языка гимназии № 21 города Тюмени.