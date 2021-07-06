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В Тюмени 4 выпускника получили высший балл на ЕГЭ по английскому языку

6 июля 2021, 06:23
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюмени четыре выпускника из гимназии ТюмГУ и гимназии № 21 набрали максимальные 100 баллов на экзамене по английскому языку, который проходил 18, 21 и 22 июня. Об этом, 6 июля, рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

В Тюмени четыре выпускника из гимназии ТюмГУ и гимназии № 21 набрали максимальный балл на экзамене по английскому языку, который проходил 18, 21 и 22 июня. Свои знания проверяли более 540 одиннадцатиклассников области. Традиционно английский язык самый популярный, далее идут немецкий, французский и даже китайский.

«Мы прекрасно знаем, что на ЕГЭ чудес не бывает, тем более на экзамене по иностранному языку. Высокие результаты возможны при системности подходов в обучении языку, изучении языка, постоянной готовности к совершенствованию своих языковых навыков, умению их правильно применять и, конечно же, на финальном этапе — качественной подготовке к экзамену и способности собраться в стрессовой ситуации. Успех выпускников гимназии 21 еще раз доказывает ее девиз — "Трудом и усердием". Я искренне рада, что, обучая своих стобалльниц, Анну Мельницер и Елизавету Трофимову, со 2-го класса, получила такой замечательный результат на выходе», — рассказывает Мария Емельянова, учитель английского языка гимназии № 21 города Тюмени.

Под ее руководством еще 22 выпускника набрали от 81 и более баллов.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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