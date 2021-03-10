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Posted 10 марта 2021, 17:20

Published 10 марта 2021, 17:20

Modified 30 ноября, 17:31

Updated 30 ноября, 17:31

Климатологи ждут жаркое лето в Северном полушарии

Климатологи ждут жаркое лето в Северном полушарии

10 марта 2021, 17:20
Фото: 1Mi.
В Северном полушарии лето будет длиться почти полгода, сообщают «Новые известия».

Похожие прогнозы озвучивают китайские исследователи и климатолог РАН Владимир Семенов.

Эксперты полагают, что Россию к 2100 году ждут серьёзные изменения. Температурные сдвиги могут неблагоприятно отразиться на сельском хозяйстве, здравоохранении и окружающей среде. При этом в России температура повышается в два раза быстрее, чем в других странах.

«Мы все знаем, что идет глобальное потепление, и модели прогнозируют дальнейшее потепление к концу века. Глобальное – где-то градусов на четыре-пять. Соответственно, в России температура растет быстрее в два раза и вырастет где-то почти на десять градусов», – пояснил Владимир Семенов.

На данный момент некоторые изменения уже случились. Учёные полагают, что теперь зима начинается на две недели позже, чем 30 лет назад. Начало весны тоже происходит раньше примерно на неделю.

#Общество#Новости#Климат
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