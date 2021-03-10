Климатологи ждут жаркое лето в Северном полушарии

Эксперты полагают, что Россию к 2100 году ждут серьёзные изменения. Температурные сдвиги могут неблагоприятно отразиться на сельском хозяйстве, здравоохранении и окружающей среде. При этом в России температура повышается в два раза быстрее, чем в других странах.