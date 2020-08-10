В Волгограде взорвалась цистерна на газовой заправке

Posted 10 августа 2020, 10:47
Published 10 августа 2020, 10:47
Modified 30 ноября, 17:04
Updated 30 ноября, 17:04
На данный момент перекрыт участок трассы в Тракторозаводском районе. Как передавали «НовостиВолгограда.ру», на газовой заправке около 11:30 произошел взрыв, на АГЗС загорелась цистерна. Пожару присвоена вторая категория сложности, при возгорании пострадали четыре человека. Некоторые СМИ сообщают о госпитализации семи горожан.
Очевидцами инцидента стали тысячи жителей Волгограда, фото и видео происшествия были размещены в местных пабликах.
«Быстро поднимающийся огненный шар говорит об очень высокой температуре горения», - сообщил один из пользователей соцсетей.