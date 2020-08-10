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Posted 10 августа 2020, 10:47

Published 10 августа 2020, 10:47

Modified 30 ноября, 17:04

Updated 30 ноября, 17:04

В Волгограде взорвалась цистерна на газовой заправке

10 августа 2020, 10:47
В Волгограде на АГЗС произошел серьёзный пожар, на место ЧП срочно прибыли спасатели МЧС, сообщает novostivolgograda.ru.

На данный момент перекрыт участок трассы в Тракторозаводском районе. Как передавали «НовостиВолгограда.ру», на газовой заправке около 11:30 произошел взрыв, на АГЗС загорелась цистерна. Пожару присвоена вторая категория сложности, при возгорании пострадали четыре человека. Некоторые СМИ сообщают о госпитализации семи горожан.

Сотрудники ГИБДД и полиции временно ограничили движение транспорта в указанном районе.

Очевидцами инцидента стали тысячи жителей Волгограда, фото и видео происшествия были размещены в местных пабликах.

«Быстро поднимающийся огненный шар говорит об очень высокой температуре горения», - сообщил один из пользователей соцсетей.

#Происшествия#Новости#Взрывы#Волгоград
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