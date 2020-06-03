Президент полностью поддержал переизбрание Натальи Комаровой в сентябре

Posted 3 июня 2020, 17:28
Published 3 июня 2020, 17:28
Modified 30 ноября, 17:02
Updated 30 ноября, 17:02
В ходе рабочей встречи глава ХМАО рассказала президенту о мерах борьбы с коронавирусом и основных экономических показателях округа.
«Если вы поддержите меня, начну консультации с политическими партиями», — обратилась к президенту Наталья Комарова.
«Показатели впечатляют», - отметил Путин. По его мнению, в регионе проводится грамотная финансовая политика, а долговая нагрузка одна из самых низких в сравнении с другими субъектами РФ. Президент пожелал Комаровой «только успехов».
До сентября местные политические партии должны представить своих кандидатов на выборы губернатора. Далее будет объявлена дата голосования.