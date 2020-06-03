Президент полностью поддержал переизбрание Натальи Комаровой в сентябре

Сюжет Югра

Заслуги Натальи Комаровой на посту губернатора Югры были отмечены Владимиров Путиным, теперь у неё есть основания для переизбрания в сентябре, сообщает ugra-news.ru.

В ходе рабочей встречи глава ХМАО рассказала президенту о мерах борьбы с коронавирусом и основных экономических показателях округа. «Если вы поддержите меня, начну консультации с политическими партиями», — обратилась к президенту Наталья Комарова. «Показатели впечатляют», - отметил Путин. По его мнению, в регионе проводится грамотная финансовая политика, а долговая нагрузка одна из самых низких в сравнении с другими субъектами РФ. Президент пожелал Комаровой «только успехов». До сентября местные политические партии должны представить своих кандидатов на выборы губернатора. Далее будет объявлена дата голосования.