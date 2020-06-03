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Posted 3 июня 2020, 17:28

Published 3 июня 2020, 17:28

Modified 30 ноября, 17:02

Updated 30 ноября, 17:02

Президент полностью поддержал переизбрание Натальи Комаровой в сентябре

3 июня 2020, 17:28
Сюжет
Югра
Заслуги Натальи Комаровой на посту губернатора Югры были отмечены Владимиров Путиным, теперь у неё есть основания для переизбрания в сентябре, сообщает ugra-news.ru.

В ходе рабочей встречи глава ХМАО рассказала президенту о мерах борьбы с коронавирусом и основных экономических показателях округа.

«Если вы поддержите меня, начну консультации с политическими партиями», — обратилась к президенту Наталья Комарова.

«Показатели впечатляют», - отметил Путин. По его мнению, в регионе проводится грамотная финансовая политика, а долговая нагрузка одна из самых низких в сравнении с другими субъектами РФ. Президент пожелал Комаровой «только успехов».

До сентября местные политические партии должны представить своих кандидатов на выборы губернатора. Далее будет объявлена дата голосования.

#Политика#Югра#Новости#Выборы
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