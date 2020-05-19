В Тюмени начались гидравлические испытания тепловых сетей

Posted 19 мая 2020, 07:07
Published 19 мая 2020, 07:07
Modified 30 ноября, 17:00
Updated 30 ноября, 17:00
Обязательные гидравлические испытания проводятся ежегодно для подготовки теплосетевого комплекса к грядущему отопительному периоду. Чтобы проверить трубопровод на прочность, его испытывают методом повышенного давления.
Работы по опрессовке невозможно выполнить без перекрытия труб. В связи с этим в течение лета будет организовано плановое отключение горячей воды в районах города. Всего планируется 7 этапов гидравлических испытаний.
«На каждый из этапов, которые в целом охватят более 800 км теплотрасс, отведено по 14 дней. За это время специалистам УСТЭК предстоит не только выявить повреждения тепловых сетей и магистралей, но и устранить их в полном объеме», - сообщили в компании.
Первыми опрессовку пройдут тепловые сети, расположенные в Заречных микрорайонах, на Лесобазе, в периметре улиц Елизарова, М. Горького, Одесская, 50 лет Октября, Харьковская, Циолковского, Осипенко. Проживающим в этих районах тюменцам отключат горячую воду с 18 по 30 мая.