В Тюменском районе откроют 8 мест для крещенских купаний

Раньше других в прорубь смогут окунуться жители Кулаково. Купель на местном пруде освятят в 2 часа. В селе Богандинское купель также освятят утром, в 8 часов. Окунуться в нее можно будет до 23 часов.
В Перевалово и Червишево чин освящения воды состоится в 11:30 и 12 часов соответственно. В Боровском с 10 до 11 часов пройдет свой крестный ход, после которого верующие смогут окунуться у купель на озере Андреевском, но только до 22 часов.
В Мальково крещенские купания начнутся в 12:30, а в деревнях Зырянка и Каменка воду — в 13 часов. Купели будут доступны до полуночи.