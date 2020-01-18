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В Тюменском районе откроют 8 мест для крещенских купаний

18 января 2020, 06:57
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюменском районе откроют 8 мест для крещенских купаний
В Тюменском районе 19 января освятят 8 купелей, в которых верующие смогут окунуться до полуночи, пишет Rayon72.
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Тюмень

Раньше других в прорубь смогут окунуться жители Кулаково. Купель на местном пруде освятят в 2 часа. В селе Богандинское купель также освятят утром, в 8 часов. Окунуться в нее можно будет до 23 часов.

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В Перевалово и Червишево чин освящения воды состоится в 11:30 и 12 часов соответственно. В Боровском с 10 до 11 часов пройдет свой крестный ход, после которого верующие смогут окунуться у купель на озере Андреевском, но только до 22 часов.

В Мальково крещенские купания начнутся в 12:30, а в деревнях Зырянка и Каменка воду — в 13 часов. Купели будут доступны до полуночи.

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#Новости#Крещение#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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