На Крещение освятят тюменские горячие источники

Купели в горячей водой в «Сосновом бору», «Волне» и «Советsky» освятят 18 января в 10 часов, 13 и 15 часов соответственно. Чин освящения купелей в «Аване», «Верхнем бору» и «Тюменском» пройдут 19 января. Там можно будет окунуться по всем канонам уже в 9 часов, 11 и 13 часов соответственно.