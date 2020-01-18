На Крещение освятят тюменские горячие источники

Купели в горячей водой в «Сосновом бору», «Волне» и «Советsky» освятят 18 января в 10 часов, 13 и 15 часов соответственно. Чин освящения купелей в «Аване», «Верхнем бору» и «Тюменском» пройдут 19 января. Там можно будет окунуться по всем канонам уже в 9 часов, 11 и 13 часов соответственно.
Всего на территории Тюменской области будут работать 52 места для традиционных крещенских купаний, в том числе 3 — в областном центре. Воду в купелях уже проверили специалисты Роспотребнадзора и сообщили, что она отвечает санитарным требованиям.