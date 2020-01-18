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На Крещение освятят тюменские горячие источники

18 января 2020, 03:06
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
На Крещение освятят тюменские горячие источники
В Тюмени освятят не только проруби с ледяной водой, но и горячие источники, передает «Вслух.ру».
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Тюмень

Купели в горячей водой в «Сосновом бору», «Волне» и «Советsky» освятят 18 января в 10 часов, 13 и 15 часов соответственно. Чин освящения купелей в «Аване», «Верхнем бору» и «Тюменском» пройдут 19 января. Там можно будет окунуться по всем канонам уже в 9 часов, 11 и 13 часов соответственно.

Тюменские купели готовы к крещенским купаниям
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Всего на территории Тюменской области будут работать 52 места для традиционных крещенских купаний, в том числе 3 — в областном центре. Воду в купелях уже проверили специалисты Роспотребнадзора и сообщили, что она отвечает санитарным требованиям.

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#Новости#Крещение#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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