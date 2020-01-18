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Тюменцам упростили запись к онкологу

18 января 2020, 05:56
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцам упростили запись к онкологу
В Тюмени отладили взаимодействие поликлиник с онкологическим центром, чтобы упростить запись к специалисту, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«В данный момент завершены пилотные проекты по взаимодействию поликлиник с онкологическим центром, выстроен сквозной процесс маршрутизации пациентов при подозрении на развитие онкологического заболевания», — рассказал специалист Ситуационного центра областного Медицинского информационно-аналитического центра Артем Рожин.

Все результаты анализов заносятся в систему, и она подает сигнал о подозрении на онкологию. Врачу предлагается тактика дополнительных исследований, на основе которой можно записать пациента к специалисту в онкологический центр.

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Гражданин получает автоматически оставленный лист с пошаговой инструкцией, как пройти обследование. В нем указаны даты и время исследований и консультаций. Если по результатам исследований подозрение на онкологию не подтверждается, то запись к онкологу автоматически стирается. На это время система сможет записать другого пациента, которому нужна консультация специалиста.

Все данные анализов автоматически передаются в онкоцентр в тот же день. А врач поликлиники может увидеть в системе итог консультации своего пациента у онколога.

Сейчас к системе подключают все медицинские организации Тюменской области.

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#Новости#Медицина#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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