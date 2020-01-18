Тюменцам упростили запись к онкологу

«В данный момент завершены пилотные проекты по взаимодействию поликлиник с онкологическим центром, выстроен сквозной процесс маршрутизации пациентов при подозрении на развитие онкологического заболевания», — рассказал специалист Ситуационного центра областного Медицинского информационно-аналитического центра Артем Рожин.
Все результаты анализов заносятся в систему, и она подает сигнал о подозрении на онкологию. Врачу предлагается тактика дополнительных исследований, на основе которой можно записать пациента к специалисту в онкологический центр.
Гражданин получает автоматически оставленный лист с пошаговой инструкцией, как пройти обследование. В нем указаны даты и время исследований и консультаций. Если по результатам исследований подозрение на онкологию не подтверждается, то запись к онкологу автоматически стирается. На это время система сможет записать другого пациента, которому нужна консультация специалиста.
Все данные анализов автоматически передаются в онкоцентр в тот же день. А врач поликлиники может увидеть в системе итог консультации своего пациента у онколога.
Сейчас к системе подключают все медицинские организации Тюменской области.