Тюменцам упростили запись к онкологу

Гражданин получает автоматически оставленный лист с пошаговой инструкцией, как пройти обследование. В нем указаны даты и время исследований и консультаций. Если по результатам исследований подозрение на онкологию не подтверждается, то запись к онкологу автоматически стирается. На это время система сможет записать другого пациента, которому нужна консультация специалиста.