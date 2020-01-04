Тюменские онкологи делают пациентам пластику

«После хирургического лечения у них может образоваться нарушение жизненно важных функций: речь, глотание, жевание. Кроме этого, такие дефекты доставляют человеку и психологический дискомфорт, ведь они видны не только самому больному, но и окружающим», — рассказали в медцентре.