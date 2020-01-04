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Тюменские онкологи делают пациентам пластику

4 января 2020, 04:55
Фото: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»
Тюменские онкологи делают пациентам пластику
Специалисты второго онкологического отделения «Медицинского города» с начала 2019 года проводят пластические операции, сообщили в медцентре.

За это время проведено 25 микрососудистых пластических операций пациентам с тяжелыми диагнозами. Врачи исправляют дефекты после операций по удалению опухолей органов головы и шеи.

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«После хирургического лечения у них может образоваться нарушение жизненно важных функций: речь, глотание, жевание. Кроме этого, такие дефекты доставляют человеку и психологический дискомфорт, ведь они видны не только самому больному, но и окружающим», — рассказали в медцентре.

Хирурги научились восстанавливать кожные покровы, язык, дно полости рта, пищевод. Каждая операция длится порядка 12-15 часов.

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«Недавно мы провели самую обширную пластическую операцию в практике отделения. У нашей пациентки была диагностирована опухоль кожи, которая занимала половину волосистой части головы и прорастала в мягкие ткани, теменную и лобную кость, твердую мозговую оболочку и головной мозг в теменной области», — рассказала заведующая вторым онкологическим отделением Юлия Шубина.

Женщине удалили пораженный участок, а на его место пересадили кожу с бедра и живота. Кожа успешно прижилась.

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