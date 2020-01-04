Тюменские онкологи делают пациентам пластику

За это время проведено 25 микрососудистых пластических операций пациентам с тяжелыми диагнозами. Врачи исправляют дефекты после операций по удалению опухолей органов головы и шеи.
«После хирургического лечения у них может образоваться нарушение жизненно важных функций: речь, глотание, жевание. Кроме этого, такие дефекты доставляют человеку и психологический дискомфорт, ведь они видны не только самому больному, но и окружающим», — рассказали в медцентре.
Хирурги научились восстанавливать кожные покровы, язык, дно полости рта, пищевод. Каждая операция длится порядка 12-15 часов.
«Недавно мы провели самую обширную пластическую операцию в практике отделения. У нашей пациентки была диагностирована опухоль кожи, которая занимала половину волосистой части головы и прорастала в мягкие ткани, теменную и лобную кость, твердую мозговую оболочку и головной мозг в теменной области», — рассказала заведующая вторым онкологическим отделением Юлия Шубина.
Женщине удалили пораженный участок, а на его место пересадили кожу с бедра и живота. Кожа успешно прижилась.