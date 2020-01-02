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В тюменской клинике прооперировали женщину весом 260 кг

2 января 2020, 05:01
Фото: 1Mi
Тюменские врачи помогают людям с лишним весом
В областном центре врачи прооперировали молодую женщину, вес которой составлял 260 кг, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Всего же специалистами центра хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений на базе тюменской МСЧ «Нефтяник» было прооперировано 150 человек с лишним весом.

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«Операция помогает избавиться от лишнего веса. Как правило, в первый год после нее каждый пациент теряет около30-40 кг», рассказал ведущий хирург центра Алексей Дмитриев.

Специалисты отмечают, что Тюменская область уже несколько лет входит в топ -5 регионов по числу людей, страдающих ожирением, что является серьезной угрозой для здоровья людей.

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Сейчас в центре работают над созданием комплексного подхода. Разрабатывается программа реабилитации в послеоперационном периоде. Там пациенты смогут получать консультацию диетолога, эндокринолога и психолога. Также предусмотрены многие упражнения для борьбы с лишним весом, среди них: ЛФК, гимнастика, йога и занятия в бассейне.

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