В тюменской клинике прооперировали женщину весом 260 кг

Всего же специалистами центра хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений на базе тюменской МСЧ «Нефтяник» было прооперировано 150 человек с лишним весом.
«Операция помогает избавиться от лишнего веса. Как правило, в первый год после нее каждый пациент теряет около30-40 кг», рассказал ведущий хирург центра Алексей Дмитриев.
Специалисты отмечают, что Тюменская область уже несколько лет входит в топ -5 регионов по числу людей, страдающих ожирением, что является серьезной угрозой для здоровья людей.
Сейчас в центре работают над созданием комплексного подхода. Разрабатывается программа реабилитации в послеоперационном периоде. Там пациенты смогут получать консультацию диетолога, эндокринолога и психолога. Также предусмотрены многие упражнения для борьбы с лишним весом, среди них: ЛФК, гимнастика, йога и занятия в бассейне.