В тюменской клинике прооперировали женщину весом 260 кг

Сейчас в центре работают над созданием комплексного подхода. Разрабатывается программа реабилитации в послеоперационном периоде. Там пациенты смогут получать консультацию диетолога, эндокринолога и психолога. Также предусмотрены многие упражнения для борьбы с лишним весом, среди них: ЛФК, гимнастика, йога и занятия в бассейне.