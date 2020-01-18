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Почти 500 молодых мам пройдут переобучение в Тюменской области

18 января 2020, 08:31
Фото: pixabay.com
Почти 500 молодых мам пройдут переобучение в Тюменской области
Более 470 тюменок, воспитывающих дошкольников, смогут пройти переобучение или повысить квалификацию в 2020 году, передает Megatyumen.

Обучение в рамках нацпроекта «Демография» смогут пройти женщины в декретном отпуске и неработающие мамы дошколят. Безработным тюменкам, которые обращались в службу занятости, во время занятий будут платить стипендию в размере минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) с учетом районного коэффициента.

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Обучение продлится не более 3 месяцев, за которые женщины смогут восстановить профессиональные навыки или получить новую специальность.

Женщины могут записаться на курсы самостоятельно или на направлению работодателя. Государство возместит компаниям затраты на обучение, но не более 20 тыс. рублей за человека.

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