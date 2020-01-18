Почти 500 молодых мам пройдут переобучение в Тюменской области

Обучение в рамках нацпроекта «Демография» смогут пройти женщины в декретном отпуске и неработающие мамы дошколят. Безработным тюменкам, которые обращались в службу занятости, во время занятий будут платить стипендию в размере минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) с учетом районного коэффициента.