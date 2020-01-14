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В Тюмени обучили почти 700 предпенсионеров

14 января 2020, 05:51
Фото: pixabay.com
В Тюмени обучили почти 700 предпенсионеров
В 2019 году в Тюменской области прошли профессиональное обучение 673 гражданина в возрасте 50+, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.
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Тюмень

Планировалось, что в рамках национального проекта «Демография» обучение пройдут 463 человека. Доля сохранивших работу предпенсионеров, которые получили дополнительное образование, составила 99,6%.

Больше всего тюменцев старше 50 прошли обучение по направлениям: бухгалтерский учет и налогообложение; управление персоналом и кадровое делопроизводство; охрана труда и техносферная безопасность; повышение квалификации специалистов в социальной сфере и здравоохранении.

Популярной стала и система модульного обучения, которая включала знания по основам цифровой грамотности, работе в интернете, интернет-маркетингу.

Компаниям, направившим своих работников на обучение, государство возмещает затраты. Плата за одного человека за курс в 2020 году составит около 53,4 тыс. рублей. В 2020 году планируется обучить 501 гражданина в возрасте 50 лет и старше.

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