В Тюмени обучили почти 700 предпенсионеров

Планировалось, что в рамках национального проекта «Демография» обучение пройдут 463 человека. Доля сохранивших работу предпенсионеров, которые получили дополнительное образование, составила 99,6%.
Больше всего тюменцев старше 50 прошли обучение по направлениям: бухгалтерский учет и налогообложение; управление персоналом и кадровое делопроизводство; охрана труда и техносферная безопасность; повышение квалификации специалистов в социальной сфере и здравоохранении.
Популярной стала и система модульного обучения, которая включала знания по основам цифровой грамотности, работе в интернете, интернет-маркетингу.
Компаниям, направившим своих работников на обучение, государство возмещает затраты. Плата за одного человека за курс в 2020 году составит около 53,4 тыс. рублей. В 2020 году планируется обучить 501 гражданина в возрасте 50 лет и старше.