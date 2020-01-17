В Тюмени сотрудник Ишимского мясокомбината погиб на работе из-за удара током

Несчастный случай на производстве произошел 7 ноября прошлого года. Погибшего нашли под автомобилем без сознания. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи, но помочь мужчине не смогли.
«Сотрудник был на хорошем счету. Мы сожалеем о том, что произошло. Компания оказала помощь родственникам в организации похорон», - отметили представители комбината.
В настоящий момент решается вопрос о привлечении работодателя к ответственности из-за несчастного случая на производстве. Окончательно причины произошедшего пока не выяснены, известно, что работника убило током.