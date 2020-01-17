Тюменцы обсуждают видео, где девушка выгоняет из квартиры молодого человека за измену

Молодая пара стала героями скандального видеоролика. По словам очевидцев, все произошло из-за измены. Разъяренная девушка выбросила через окно на балконе вещи тюменца и компьютер. Участники конфликта подкрепляли свои доводы нецензурной бранью.
«Личные вещи и техника тут не играют никакой роли, виной тому конечно гнев, но лучше бы дождалась его дома и сковородкой по башке», - прокомментировал подписчик паблика.
Стоит отметить, что большинство пользователей ВК одобрили действия женщины. За час видео прокомментировали 140 человек.