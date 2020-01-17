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Тюменцы обсуждают видео, где девушка выгоняет из квартиры молодого человека за измену

17 января 2020, 12:55
Фото: Типичная Тюмень
Тюменцы обсуждают видео, где девушка выгоняет из квартиры молодого человека
В областной столице на улице Щербакова 96 девушка выгнала из квартиры молодого человека. С балкона 5-го этажа были выкинуты вещи и компьютер, сообщает «Типичная Тюмень».
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Тюмень

Молодая пара стала героями скандального видеоролика. По словам очевидцев, все произошло из-за измены. Разъяренная девушка выбросила через окно на балконе вещи тюменца и компьютер. Участники конфликта подкрепляли свои доводы нецензурной бранью.

«Личные вещи и техника тут не играют никакой роли, виной тому конечно гнев, но лучше бы дождалась его дома и сковородкой по башке», - прокомментировал подписчик паблика.

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Стоит отметить, что большинство пользователей ВК одобрили действия женщины. За час видео прокомментировали 140 человек.

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