Более 80 тюменских компаний предупредили о сокращениях

На 1 января планировалось уволить 3,5 тыс. сотрудников, 1,3 тыс. человек уже лишились работы.
По данным департамента, в режиме неполной занятости работают 30 организаций. 184 сотрудника находятся в простое по вине компаний, 695 человек приходят на работу на неполный день.
Почти половина (40%) работников с неполной занятостью трудятся в сфере строительства, еще 38% — на обрабатывающих предприятиях. Также неполный рабочий день у некоторых финансистов, страховщиков, и сотрудников предприятий водоснабжения.