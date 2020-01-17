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Более 80 тюменских компаний предупредили о сокращениях

17 января 2020, 08:48
Фото: Наш город / 1Mi
Более 80 тюменских компаний предупредили о сокращениях
Руководители 81 компании в Тюменской области предупредили о сокращении штата, пишет РБК со ссылкой на данные регионального департамента труда и занятости населения.
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Тюмень

На 1 января планировалось уволить 3,5 тыс. сотрудников, 1,3 тыс. человек уже лишились работы.

По данным департамента, в режиме неполной занятости работают 30 организаций. 184 сотрудника находятся в простое по вине компаний, 695 человек приходят на работу на неполный день.

Почти половина (40%) работников с неполной занятостью трудятся в сфере строительства, еще 38% — на обрабатывающих предприятиях. Также неполный рабочий день у некоторых финансистов, страховщиков, и сотрудников предприятий водоснабжения.

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