Афиша на выходные. Все события в Тюмени на 18 и 19 января

Купание в Крещение
В день Крещения Господня во всех православных храмах Тюмени пройдут богослужения. Верующие в Тюмени смогут не только помолиться, но и окунуться в ледяную или в горячую воду. Купания продлятся до полуночи 19 января.
18 января в 09:00 — Божественная литургия в Свято-Троицком монастыре.
11:00 - Крестный ход на набережную Туры, обряд освящения воды.
Для купания верующих на реке будут оборудованы купальни и установят палатки.
18 января в 12:30 — Великое освящение воды.
Здесь будет установлено 9 палаток и 3 новые купели с металлическим каркасом.
В Центре закаливания и плавания в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень» продут крещенские купания для всех желающих с 15:00 18 января до 24:00 19 января. Здесь будут установлены теплые раздевалки и оборудованы две купели: мужская и женская.
19 января в 12:00 — освящение воды.
Вход свободный (но нужно ознакомиться с правилами центра и не нарушать их).
19 января в 7:00 — Великое освящение воды, после которого все желающие смогут окунуться в купель.
08:00 — 24:00 — Великое освящение воды, купание в Иордани.
08:00 — Божественная литургия
10:00 — Крестный ход на оз. Андреевское и Великое освящение воды
11:00 — 22:00 — купание в Иордани
Крещенские купания пройдут также в Мальково (Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы), в Богандинском (Храм Пророка Божия Илии), Каменке (Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы), Кулаково (Храм Святителя Николая Чудотворца), Червишево (Храм Архангела Михаила), Перевалово (Храм Святителя Николая Чудотворца), Успенке (Храм Успения Пресвятой Богородицы), Нижней Тавде (Храм Святой Троицы), Велижанах (Храм в честь Вознесения Господня).
19 января в 11:00 — освящение иордани. Купель расположена у СПА-отеля «Источник».
Стоимость (без входа в термальный бассейн в СПА-отеле «Источник»):
дети до 12 лет — 170 рублей;
взрослые — 270 рублей;
дети до 6 лет — бесплатно.
19 января в 9:00 — Великое Освещение воды.
Стоимость: взрослые — 700 рублей; дети — 300 рублей; пенсионеры — 300 рублей.
18 января в 13:00 — освящение воды в горячем источнике.
Стоимость: взрослые — 700 рублей; дети — 400 рублей; пенсионеры — 600 рублей.
19 января с 13:00 - обряд освящения воды.
Стоимость: взрослые — 300 рублей; дети до 7 лет — бесплатно; от 7 до 14 лет — 200 рублей; от 14 до 18 лет — 300 рублей; пенсионеры — 200 рублей; инвалиды 1-2 группы и сопровождающее лицо — бесплатно; инвалиды 3 группы — 200 рублей.
18 января в 8:00 - состоится освящение воды.
Стоимость: взрослые – 450 рублей; дети до 7 лет – бесплатно; от 7 до 12 лет – 350 рублей; студенты – 350 рублей; пенсионеры – 350 рублей.
КИНОПРЕМЬЕРЫ
Фантастика, боевик драма.
Недалекое будущее. 17 лет назад на планете произошла техногенная катастрофа. Там, где раньше росли леса и цвели сады, теперь лежат снег и лед, и жизнь сохранилась лишь в гигантском поезде, без остановки мчащемся по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живёт правящая элита, в последних — простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь — болезни, нищета и беспредел надсмотрщиков. Именно здесь из среды униженных и оскорбленных восстает человек, жаждущий восстановить справедливость. Однако у каждой благородной идеи есть своя темная сторона, и любая революция пожирает своих детей.
В кинотеатрах Тюмени с 16 января.
Ужасы, фэнтези, драма.
1890-е годы, где-то неподалёку от побережья Новой Англии. Молодой человек Эфраим Уинслоу приезжает на отдалённый остров работать новым помощником смотрителя маяка, хромоногого и бородатого любителя выпить Томаса Уэйка. Тот обращается с подчинённым как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Эфраима не отпускает собственное прошлое, так поначалу отказывавшийся от алкоголя парень всё чаще прикладывается к бутылке, и вскоре на каменистом острове — то ли ему мерещится, то ли в самом деле — начинает происходить всякая чертовщина.
В кинотеатрах Тюмени с 16 января.
Комедия, фантастика, мелодрама.
Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не в пример своим создателям роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как… влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям.
В кинотеатрах Тюмени с 16 января.
Драма, комедия.
Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить. Это мог бы быть сюжет фильма о супергероях. Но они не парят над землей и не стреляют молниями. Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.
В кинотеатрах Тюмени с 16 января.
Фэнтези, комедия, семейный.
Рыжеволосая Лилиан не просто обожает животных, но и умеет понимать их язык и отвечать им. О ее невероятной способности знают только члены семьи, и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам в свое время всегда приходит конец, особенно если на кону стоит спасение зоопарка.
В кинотеатрах Тюмени с 16 января.
ТЕАТР
Сценическая композиция Георгия Цхвиравы по рассказам Аркадия Аверченко (Семь способов соблазнения)
Спектакль по юмористическим рассказам Аркадия Аверченко, где действуют полукарикатурные персонажи, ситуации доведены до абсурда, а финал абсолютно непредсказуем. Впрочем, все ситуации связаны с любовными сюжетами. Оттого и родилось название сценической композиции — «Вино любви»! В спектакле заняты служители Мельпомены и Талии...
Когда: 18 января в 18:00.
Где: театр «Ангажемент», ул. Олимпийская, 8а.
Премьера! Театр танца «Академия» под руководством Александра Шипицина представляет танцевальные этюды «Цикл. 24 прелюдии Скрябина».
Поклонники музыкального искусства и хореографии смогут оценить этот уникальный проект, аналогов которому нет. Он погружает зрителя в мир фортепианной музыки и красоту линий танцовщика. Это истории о каждом из нас, о внутреннем мире человека и богатстве чувств.
Когда: 18 января в 18:00.
Музыкальный фарс по мотивам поэмы Николая Гоголя.
"Душа хочет любить одно прекрасное, а люди так несовершенны и так в них мало прекрасного!"Николай Гоголь.Из письма к гр. А.П.ТолстомуПоэма Николая Васильевича Гоголя "Мертвые души" - один из самых загадочных текстов русской литературы.
Спектакль расскажет историю про русскую дорогу, по которой в тройке мчится Павел Иванович Чичиков. Мимо него проносятся русские деревни, русская природа, и сама суть России - русские люди во всей своей полноте. Какие они? Чем они живут? Что для них есть Россия? И куда несется сама Россия не сбавляя оборотов? Куда она добралась за эти годы?
Гогда: 19 января в 18:00
Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129.
КОНЦЕРТЫ
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев.
Концерт посвящен 260-летию со времени кончины ГЕОРГА ФРИДРИХА ГЕНДЕЛЯ.
В программе - Концерт для органа с оркестром до мажор.
Когда: 18 января в 19:00.
Где: Тюменская филармония, ул. Республики, 34.
Как звучит музыка великого композитора на языке джаза? - Мы покажем!
В программе: сочинения И.С. Баха в джазовой обработке Ж. Люсьера
В концерте принимают участие: лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган), Константин Зернов (контрабас), Яков Кукушкин (ударные инструменты)
Жак Люсьер (Лусье) - французский пианист, известный прежде всего джазовыми импровизациями на музыку таких классических композиторов, как Бах, Вивальди, Сати, Равель, Дебюсси, Гендель.
Когда: 19 января в 19:00.
Где: Тюменская филармония, ул. Республики, 34.
СПОРТ
В этом году ледовые пройдут в два этапа 19 января и 8 февраля!
19 января, ориентировочно с 11:00 на ледовом автодроме оз.Алебашево состоятся ледовые ретро-гонки!
Подать заявку можно в свободной форме в личном сообщении Марии https://vk.com/marie_bush - заявка должна содержать фото автомобиля с разных сторон, ФИО пилота и штурмана, список отклонений от оригинала по технической части.
К участию принимаются классические и ретро автомобили старше 1985 года выпуска (с некоторыми исключениями), стандартные (не подготовленные к гонкам), на стандартной шипованной резине (мы, все-таки, на льду).