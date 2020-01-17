11 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году

В Сбербанке можно не только взять ипотеку на привлекательных условиях, также мы предоставляем возможность клиентам других банков снизить ставку по уже оформленным ипотечным кредитам. Рефинансировать кредиты других банков в Сбербанке можно по ставке от 9% годовых. Это позволит заемщикам получить выгодные условия кредитования и снизить финансовую нагрузку. В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.