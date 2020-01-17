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11 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году

17 января 2020, 04:00
Фото: pixabay.com
По итогам работы в ушедшем году Западно-Сибирское отделение Сбербанка выдало более 11 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 21,5 млрд рублей. Средняя сумма займа на жилье в Тюменской области, таким образом, составила порядка 1.9 млн рублей.
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Тюмень

Во втором полугодии жители Тюменской области брали кредиты на приобретение жилья в Сбербанке почти в 1,5 раза активнее, чем в первом. Если за 1-й и 2-й кварталы Сбербанком было выдано 4 663 ипотечных кредитов на общую сумму 8,9 млрд рублей, то в 3-4 кварталах банк выдал 6 525 таких займов на сумму 12,9 млрд рублей. Основная причина увеличения спроса на данный вид кредитования – снижение ставок по ипотеке, которое Сбербанк провел в августе и ноябре.

На данный момент приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,7% годовых, на вторичном рынке – от 8,5%. По программе жилищного кредитования «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» минимальная процентная ставка составляет 3,4%.

В Сбербанке можно не только взять ипотеку на привлекательных условиях, также мы предоставляем возможность клиентам других банков снизить ставку по уже оформленным ипотечным кредитам. Рефинансировать кредиты других банков в Сбербанке можно по ставке от 9% годовых. Это позволит заемщикам получить выгодные условия кредитования и снизить финансовую нагрузку. В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Экономика
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