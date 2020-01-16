В Тюмень прибыли новые мусорные контейнеры

В областную столицу доставлено 550 единиц современных ёмкостей. Органы местного самоуправления в самое ближайшее время сформируют первые в 2020 году заявки на обновление мусорных контейнеров. В настоящее время контейнерный парк Тюменской области, без учёта поступившей партии, составляет 24434 ёмкости. Новые контейнеры установят сразу, как только заявки муниципалитетов будут согласованы профильным департаментом Правительства Тюменской области.