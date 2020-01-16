В Тюмень прибыли новые мусорные контейнеры

В областную столицу доставлено 550 единиц современных ёмкостей. Органы местного самоуправления в самое ближайшее время сформируют первые в 2020 году заявки на обновление мусорных контейнеров. В настоящее время контейнерный парк Тюменской области, без учёта поступившей партии, составляет 24434 ёмкости. Новые контейнеры установят сразу, как только заявки муниципалитетов будут согласованы профильным департаментом Правительства Тюменской области.
«Ёмкости очень удобны в использовании, они мобильны, отличаются стойкостью к различного рода погодным явлениям и воздействиям окружающей среды, кроме этого, такие контейнеры не требуют подкраски», - сообщила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
В 2019 году регоператор уже приобрел 9600 баков. Из них - 1583 – стандартные металлические емкости (0,75 м3) и 8017 – евроконтейнеры (1,1 м3). Тип контейнера для конкретной площадки определялся исходя из условий и нужд местности. Новыми контейнерами жители смогут пользоваться уже в ближайшее время.