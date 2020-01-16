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В центре Тюмени продают купеческий дом за 150 млн рублей

16 января 2020, 09:38
Фото: 2gis.ru
В центре Тюмени продают купеческий дом за 150 млн рублей
В Тюмени продают архитектурный памятник по улице Ленина, 10. Здание построено более 130 лет назад, сообщает 72.ru.

Общая стоимость сооружения составляет 150 млн рублей. До этого его цена была на 100 млн выше. В доме родился и вырос советский поэт-сатирик Василий Князев.

С 1973 по 2007 годы здесь находилась травматологическая поликлиника. По данным СМИ, купеческим особняком заинтересовались представители двух банков. Новый собственник должен сохранить исторический вид фасада и может использовать объект под любой вид деятельности.

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«Продажа эксклюзивного здания 1550 квадратных метров в исторической части города в собственности с землей 1429 квадратных метров также в собственности», - отмечается в объявлении.

#Новости#Недвижимость#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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