В центре Тюмени продают купеческий дом за 150 млн рублей

Общая стоимость сооружения составляет 150 млн рублей. До этого его цена была на 100 млн выше. В доме родился и вырос советский поэт-сатирик Василий Князев.
С 1973 по 2007 годы здесь находилась травматологическая поликлиника. По данным СМИ, купеческим особняком заинтересовались представители двух банков. Новый собственник должен сохранить исторический вид фасада и может использовать объект под любой вид деятельности.
«Продажа эксклюзивного здания 1550 квадратных метров в исторической части города в собственности с землей 1429 квадратных метров также в собственности», - отмечается в объявлении.