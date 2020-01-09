Строители из Перми купили здание тюменского Сбербанка за 173 млн рублей

Здание было продано за 173 млн рублей, при начальной ставке 157 млн. Застройщик обязуется выполнять обязательное условия обратной аренды, по которому отделение Сбербанка останется на прежнем месте. Финансовое учреждение пыталось реализовать объект с июня 2019 года.
«Известно, что «ИВА-Строй» занимается перепродажей недвижимости и возведением жилых объектов», - сообщают СМИ.
В 2018 году выручка организации составила 167 млн рублей, при этом средняя численность персонала в организации – два человека. Убыток от коммерческой деятельности составил почти 10 млн рублей.