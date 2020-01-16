Специалисты МЧС проверили места для празднования Крещения Господня

Здесь планируется открыть четыре купели в селах Уват и Демьянское, поселках Туртас и Демьянка. Сделаны предварительные замеры толщины льда, определены ответственные за организацию мероприятия.
Инспекторы отмечают, что 18 января будут проведены повторные замеры и выдано разрешение на купели.
«Толщина льда в местах проведения мероприятий составляет от 38 до 42 сантиметров» отметили в ведомстве.
В Тобольске 18 января службу в Софийско-Успенском соборе возглавит митрополит Димитрий. После этого начнутся купания.