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Специалисты МЧС проверили места для празднования Крещения Господня

16 января 2020, 09:00
Фото: МЧС
Специалисты МЧС проверили места для празднования Крещения Господня
В Уватском районе сотрудники МЧС провели подготовительные мероприятия к празднованию Крещения Господня.

Здесь планируется открыть четыре купели в селах Уват и Демьянское, поселках Туртас и Демьянка. Сделаны предварительные замеры толщины льда, определены ответственные за организацию мероприятия.

Инспекторы отмечают, что 18 января будут проведены повторные замеры и выдано разрешение на купели.

«Толщина льда в местах проведения мероприятий составляет от 38 до 42 сантиметров» отметили в ведомстве.

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В Тобольске 18 января службу в Софийско-Успенском соборе возглавит митрополит Димитрий. После этого начнутся купания.

#Новости#Тюменская область#МЧС#Александр Мязин#Общество
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