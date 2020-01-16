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Налоговая потребовала с тюменских строителей 400 млн рублей

16 января 2020, 06:01
Фото: 1Mi
Налоговая
Фирмы тюменской строительной группы «ТИС» перечислили налоговой около 400 млн рублей. Юристы организации считают требования ИФНС необоснованными, сообщает ПравдаУРФО.

«Мы перечислили суммы налогов в бюджет в целях предотвращения любых возможных негативных последствий», - отметил замгендиректора ГК «ТИС» Родион Чистяков.

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Ранее юристы компании просили суд приостановить решение ФНС о взыскании налогов. Это могло привести к временной приостановке деятельности организации. Между тем менеджеры заявляют об окончании строительства последнего дома ЖК «Акварель» и проекта ОК Salut. Денежные средства дольщиков размещены на спецсчетах.

На данный момент юристы ГК «ТИС» направили жалобу на решение налоговой службы.

#Новости#Налоговая служба#Строительство#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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