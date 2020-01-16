Налоговая потребовала с тюменских строителей 400 млн рублей

Ранее юристы компании просили суд приостановить решение ФНС о взыскании налогов. Это могло привести к временной приостановке деятельности организации. Между тем менеджеры заявляют об окончании строительства последнего дома ЖК «Акварель» и проекта ОК Salut. Денежные средства дольщиков размещены на спецсчетах.