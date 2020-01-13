Самозанятые тюменцы регистрируются в налоговой

«Я посчитала, что мне выгоднее зарегистрироваться как самозанятая, чем быть предпринимателем. Уплачивать или нет страховые взносы — я решаю сама, обязанности такой у меня теперь нет. Кроме того, меня привлекли низкая ставка и полное отсутствие отчетности. Все делается автоматически в мобильном приложении», — сказала предприниматель.