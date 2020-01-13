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Самозанятые тюменцы регистрируются в налоговой

13 января 2020, 03:57
Фото: pixabay.com
Самозанятые тюменцы регистрируются в налоговой
С 2020 года тюменцы могу зарегистрироваться в качестве самозанятых, если у них нет наемного персонала или работодателя, а доход не превышает 2,4 млн рублей в год, пишет «Тюменская область сегодня».
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Тюмень

Тюменка Мария Захарова рассказала, что озаботилась налогами, когда ее хобби стало приносить небольшой доход.

«Я ждала 1 января, чтобы зарегистрироваться в системе. Я нахожусь в декретном отпуске и подрабатываю тем, что делаю маникюр. Зарегистрировать индивидуальное предпринимательство не решалась – там и отчетность, и страховые взносы. Вот теперь со спокойной совестью буду заниматься любимым делом», — рассказала женщина.

Она добавила, что узнала мнение юриста: основная работа в салоне связи не повлияет на ее статус самозанятой.

Некоторые индивидуальные предприниматели признались, что готовы зарегистрироваться в новом статусе ради выгоды. Так, Вера Прохорова является ИП и оказывает студентам информационные услуги. Работников у нее нет, и налоговый режим для самозанятых она нашла более подходящим.

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«Я посчитала, что мне выгоднее зарегистрироваться как самозанятая, чем быть предпринимателем. Уплачивать или нет страховые взносы — я решаю сама, обязанности такой у меня теперь нет. Кроме того, меня привлекли низкая ставка и полное отсутствие отчетности. Все делается автоматически в мобильном приложении», — сказала предприниматель.

Прохорова заметила, что зарегистрироваться в личном кабинете у нее получилось не с первого раза, только 3 января, до этого в программе был сбой.

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#Новости#Налоги#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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