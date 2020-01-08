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Тюменским арендадателям предлагают выйти из тени

8 января 2020, 08:25
Фото: 1Mi
Тюменцев, сдающих жилье, просят вступить в программу для самозанятых
Тюменцам, которые сдают жилье в аренду, в 2020 году предлагают начать платить небольшой налог, пишет КП-Тюмень.

Сейчас они могут сделать это на более выгодных условиях, через программу для самозанятых. Таким образом, теперь им нужно будет заплатить налог не 13%, а всего лишь 4%.

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«Желающим необходимо скачать мобильное приложение и следовать инструкциям. Посещать налоговую и сдавать отчетность не нужно. Так же просто и выйти из режима самозанятых: одним кликом удалить свою учетную запись из приложения», - пишет КП-Тюмень с ссылкой на заместителя руководителя УФНС России по Тюменской области .

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Напомним, программа для самозанятых начала действовать в нашем регионе с января этого года. Пока что как пилотный проект. С 1 июля 2020 года ее планируют ввести по всей стране.

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