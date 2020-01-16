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Моор прокомментировал главную инициативу президента

16 января 2020, 03:48
Фото: Правительство Тюменской области
Моор прокомментировал главную инициативу президента.
Губернатор Тюменской области назвал самой главной инициативой президента России введение материнского капитала на первого ребенка, сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Моор, комментируя послание Владимира Путина Федеральному Собранию 15 января, отметил, что Владимир Путин назвал наиважнейшие задачи для государства, а также озвучил много новых инициатив.

«Первая и самая главная, на мой взгляд, - введение с 2020 года материнского капитала на первого ребенка, причем в объеме, равном материнскому капиталу на второго ребенка. Такую же меру мы в этом году ввели на региональном уровне», - сказал Моор.

Хорошей поддержкой для семьи будет получение федеральных средств и региональной выплаты. Не менее важной для семей с небольшим доход будет ежемесячная выплата на ребенка до 7 лет. По словам Александра Моора, важно, что президент затронул весь жизненный путь семей с детьми от рождения до получения высшего образования.

Александр Моор предложил ввести региональный маткапитал на рождение первого ребёнка
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Как отмечает тюменский губернатор, в послании было много важных нововведений, которые надо обдумать и обсудить.

#Новости#Общество#Власть#Материнский капитал#Политика#Виктория Ахремчук
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