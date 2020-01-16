Моор прокомментировал главную инициативу президента.

Хорошей поддержкой для семьи будет получение федеральных средств и региональной выплаты. Не менее важной для семей с небольшим доход будет ежемесячная выплата на ребенка до 7 лет. По словам Александра Моора, важно, что президент затронул весь жизненный путь семей с детьми от рождения до получения высшего образования.