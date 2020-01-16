Моор прокомментировал главную инициативу президента.

Александр Моор, комментируя послание Владимира Путина Федеральному Собранию 15 января, отметил, что Владимир Путин назвал наиважнейшие задачи для государства, а также озвучил много новых инициатив.
«Первая и самая главная, на мой взгляд, - введение с 2020 года материнского капитала на первого ребенка, причем в объеме, равном материнскому капиталу на второго ребенка. Такую же меру мы в этом году ввели на региональном уровне», - сказал Моор.
Хорошей поддержкой для семьи будет получение федеральных средств и региональной выплаты. Не менее важной для семей с небольшим доход будет ежемесячная выплата на ребенка до 7 лет. По словам Александра Моора, важно, что президент затронул весь жизненный путь семей с детьми от рождения до получения высшего образования.
Как отмечает тюменский губернатор, в послании было много важных нововведений, которые надо обдумать и обсудить.