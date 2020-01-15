В Тюменской области сократилась младенческая смертность

«Уровень младенческой смертности достиг исторического минимума», - отметил Путин в послании к Федеральному Собранию 15 января.
В региональном департаменте здравоохранения отметили, что в рамках нацпроекта «Демография» к 2024 году в Тюменской области данный показатель должен составить 4,5%. В этом случае план уже перевыполнен.
Постепенно растут показатели оказания высокотехнологичной помощи. В 2014 году её смогли получить 10 тыс. жителей региона, в прошлом году 16 тыс. В регионе проводятся сложнейшие операции по коррекции пороков развития детям в первые сутки после рождения, внедряется использование биологических протезов.
«Впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в РФ превысила 73 года – на восемь лет больше, чем в 2000 году. И конечно, значимый вклад здесь принадлежит всей системе здравоохранения», отметил глава государства.
Около 37 ФАПов Тюменской области оснащены диагностическим оборудованием с системой передачи данных для более быстрой постановки диагноза пациенту. В текущем году запланирована замена 41 фельдшерских пункта на новые модульные. Реализуются технологии для более быстрой записи к врачу и анализу информации из электронных больничных жителей Тюменской области.