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В Тюменской области сократилась младенческая смертность

15 января 2020, 12:18
Фото: pixabay.com
Медицина
Младенческая смертность в Тюменской области в 2019 году снизилась до 3,9%. Региональные врачи обеспечивают высокий уровень системы здравоохранения в РФ, отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Уровень младенческой смертности достиг исторического минимума», - отметил Путин в послании к Федеральному Собранию 15 января.

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В региональном департаменте здравоохранения отметили, что в рамках нацпроекта «Демография» к 2024 году в Тюменской области данный показатель должен составить 4,5%. В этом случае план уже перевыполнен.

Постепенно растут показатели оказания высокотехнологичной помощи. В 2014 году её смогли получить 10 тыс. жителей региона, в прошлом году 16 тыс. В регионе проводятся сложнейшие операции по коррекции пороков развития детям в первые сутки после рождения, внедряется использование биологических протезов.

«Впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в РФ превысила 73 года – на восемь лет больше, чем в 2000 году. И конечно, значимый вклад здесь принадлежит всей системе здравоохранения», отметил глава государства.

Около 37 ФАПов Тюменской области оснащены диагностическим оборудованием с системой передачи данных для более быстрой постановки диагноза пациенту. В текущем году запланирована замена 41 фельдшерских пункта на новые модульные. Реализуются технологии для более быстрой записи к врачу и анализу информации из электронных больничных жителей Тюменской области.

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